2,2 тона съмнителни храни заловиха при проверка на автобуси край Созопол

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При проверка на два автобуса и един микробус Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи общо 2,2 тона храни с неизвестен произход. Превозните средства са били спрени на входа на село Крушевец, община Созопол, след сигнал от „Гранична полиция". Те са влезли в България през ГКПП „Малко Търново", съобщиха от БАБХ.

Инспектори от Бургас са открили в багажните отделения 1740 кг замразени овчи изрезки и 100 кг банички със сирене и кайма. Месото е било разпределено в 58 сака, а всички установени продукти са били без етикети, идентификационна маркировка и документи за произход. Автобусите и микробусът са били с турска и румънска регистрация.

При допълнителен обход в близка гориста местност граничните полицаи са открили още 360 кг овчи изрезки, опаковани по идентичен начин.

Цялото количество храни е насочено за унищожаване. На тримата водачи са съставени актове за административни нарушения.

От БАБХ напомнят, че гражданите могат да подават сигнали за нарушения на горещия телефон 0700 122 99 или чрез електронната форма на сайта на агенцията.