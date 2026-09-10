Дъщерята на Иван Костов в комитета на Гюров и Кандев. Вижте всички имена

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Инициативният комитет на кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев бе учреден днес в сградата на "Топлоцентрала" в столицата.

225 граждани застават зад кандидатурите им. Сред тях е и голямата дъщеря на Иван Костов - Яна. Бившият премиер през май тази година определи Гюров като "своя" кандидат за президент.

Костова има обща консултантска фирма със съпруга си Алесандро Мерлини от около 15 години. Преди това двамата развиваха този бизнес в Милано. Яна Костова

Оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков са съпредседатели на комитета.

В комитета влизат министри от служебния кабинет на Гюров - на транспорта Корман Исмаилов, на финансите Георги Клисурски (който в момента е зам.-кмет по финансите на София), на образованието Сергей Игнатов и на здравеопазването Михаил Околийски. Там са и бившият военен министър Тодор Тагарев и евродепутатът Никола Минчев.

Че е член на комитета, заяви бившата вътрешна министърка в първото правителство на Бойко Борисов Румяна Бъчварова, която бе и шеф на кабинета на Гюров по време на служебното правителство. Част от комитета са бившата шефка на СДС и преподавател по конституционно право проф. Екатерина Михайлова, писателите Радослав Бимбалов, Захари Карабашлиев, Здравка Евтимова, културологът и преподавател по журналистика доц. Георги Лозанов, актрисата Ели Скорчева, актьорите Ивайло Христов и Алек Алексиев и вокалистът на "Остава" Свилен Ноев.

Ето пълния списък с членовете:

Наука и образование

Проф. Александър Кьосев

културолог и университетски преподавател

Проф. Амелия Личева

литературен критик и университетски преподавател

Проф. Ангел Калайджиев

юрист и университетски преподавател

Доц. Боряна Мусева

юрист и университетски преподавател

Проф. Веселин Методиев

историк и университетски преподавател

Проф. Георги Фотев

социолог, философ и университетски преподавател

Доц. Десислава Петкова-Варадинова

биолог

Доц. д-р Деяна Марчева

юрист и университетски преподавател

Деяна Щерева

инженер-химик

Проф. д-р Екатерина Михайлова

юрист и университетски преподавател

Зорница Захариева

учителка

Проф. д-р Иван К. Иванов

психолог и преподавател

Доц. д-р Калоян Ганев

икономист и университетски преподавател

Костадин Колъпов

учител

Лалка Обрейкова

инженер, внучка на д-р Обрейко Обрейков

Любомир Христов

педагог и училищен директор

Мариета Георгиева

инженер, педагог и експерт по професионално образование

Мартина Ненова

архитект

Милен Недялков

учител

Митко Кунчев

математик и педагог

Инж. Мурад Тюрк

строителен инженер

Проф. Нели Огнянова

юрист, експерт по медийно право и университетски преподавател

Инж. д-р Николай Найденов

инженер по геодезия и университетски преподавател

Николета Петрова

педагог и образователен предприемач

Пенка Чернева

историк и архивист

Пламен Христов

мениджър

Доц. д-р Радослав Чайров

химик и университетски преподавател

Доц. д-р Ралица Ганева

икономист и университетски преподавател

Симеона Джуброва

юрист

Славчо Свиленов

учител

Проф. д.н. Стефан Попов

философ и университетски преподавател

Доц. Стефка Бонева

ядрен физик и изследовател

Проф. д-р Татяна Коцева

социолог и демограф

Доц. д-р Христо Христев

юрист и университетски преподавател по право на ЕС

Хубавена Хубенова

преводач

Доц. д-р Цвета Попова

юрист и университетски преподавател

Доц. Юлия Захариева

юрист и университетски преподавател по право на ЕС

Култура и изкуство

Александър Алексиев

актьор и продуцент

Атанас Маев

икономист, културен мениджър и продуцент

Богдан Александров

художник

Боряна Пунчева

режисьор и университетски преподавател

Васил Къркеланов

фотограф, режисьор, продуцент

Проф. Велислав Минеков

скулптор и университетски преподавател

Венелин Иванов

скулптор

Весела Кондакова

културен мениджър и университетски преподавател

Веселин Тодоров

музикант и предприемач

Вили Прагер

артист, хореограф, продуцент

Владимир Люцканов

актьор, сценарист, режисьор

Галин Стоев

режисьор и актьор

Георги Лозанов

културолог и медиен експерт

Данчо Караджов

музикант и композитор

Димитър Бочев

писател, публицист и дисидент

Димитър Карамфилов

музикант и композитор

Димитър Кърнев

музикант и композитор

Димитър Станчев

реставратор

Ели Скорчева

актриса

Ерсин Мустафов

музикант и вокалист

Здравка Евтимова

писателка и преводачка

Проф. Ивайло Христов

актьор, режисьор и университетски преподавател

Иван Петрушинов

актьор

Иван Шишиев

фотограф и публицист

Иво Казасов

музикант

Катя Тричкова

филмов продуцент

Койна Русева

актриса

Кристина Грозева

режисьор, сценарист и продуцент

Мариела Шошкова

икономист, галерист

Меглена Караламбова

актриса

Момчил Николов

писател

Невена Калудова

актриса

Никола Груев – Котарашки

музикант, композитор и архитект

Николай Брънзалов

актьор

Павел Златаров

цигулар, диригент и концертмайстор

Павел Павлов

сценарист и режисьор

Петко Славов

музикант, певец и автор на песни

Петър Вълчанов

режисьор и сценарист

Петър Петков

музикант, певец и композитор

Преслав Иванов – Пресли

стриймър и създател на съдържание

Радослав Бимбалов

писател и рекламист

Румен Леонидов

писател, поет, публицист и издател

Проф. Светослав Овчаров

режисьор, сценарист и университетски преподавател

Свилен Ноев

музикант и вокалист на група „Остава"

Симеон Леви

фотограф

Симеон Христов

музикант и композитор

Снежина Петрова

актриса и университетски преподавател

Станка Велинова

актриса и преподавател по актьорско майсторство

Стефан Денолюбов

актьор

Проф. дфн Стилиян Йотов

философ и университетски преподавател

Теодор Шишманов

музикант

Теодора Маркова

сценарист и продуцент

Юлиян Табаков

визуален артист и сценограф

Яна Титова

актриса, режисьор и сценарист

Медицина

Доц. д-р Ася Консулова-Кирова

медицински онколог

Проф. Атанас Кундурджиев

нефролог

Д-р Васил Костадинов

лекар

Василена Киара Димитрова

студент по медицина

Владимир Афенлиев

икономист и здравен експерт

Д-р Георги Езекиев

хирург и онколог

Д-р Димитър Димитров

лекар

Полк. д-р Илиян Комитов

лекар, специалист по инфекциозни болести

Проф. Коста Костов

пулмолог

Д-р Людмил Матеев

невролог

Доц. д-р Мартин Караманлиев

хирург и университетски преподавател

Д-р Момчил Хубчев

ендокринолог

Д-р Панчо Панайотов

лекар и общественик

Д-р Пламен Майсторов

анестезиолог

Д-р Радослав Радев

специалист по лъчелечение и радиохирургия

Проф. д-р Свилен Маслянков

хирург и университетски преподавател

Д-р Станимир Качешмаров

лекар

Д-р Хелия Кирилова Божилова

лекар

Проф. Христо Хинков

психиатър и експерт по обществено здраве

Бизнес и икономика

Александър Камарашки

финансист, бизнесмен

Ангел Василев

икономист и предприемач

Антон Панайотов

финансист и предприемач

Асен Асенов

бизнесмен

Ахмед Даудов

общественик, турска общност в България

Бедрос Халваджиян

продуцент и предприемач

Борислав Герасимов

предприемач

Валентин Николчев

предприемач и собственик на бизнес

Владимир Табутов

инженер и предприемач в енергийния сектор

Гавраил Билев

предприемач

Инж. Груд Илиев

предприемач

Груди Грудев

бизнесмен

Деян Василев

икономист и предприемач

Джумхур Нехат Мехмед

софтуерен инженер

Димитър Дурчов

предприемач

Димитър Парасков

финансист и общественик

Димитър Русев

бизнесмен

Проф. Иван Иванов

икономист и университетски преподавател

Иван Петков Иванов

икономист

Иван Стефанов Иванов

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Ивелин Попов

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Илиан Георгиев

IT предприемач

Кирил Василев

бизнесмен

Левон Хампарцумян

банкер

Мартин Папазов

ИТ предприемач

Инж. Мартин Петров

инженер и индустриален мениджър

Миглен Евлогиев

експерт по киберсигурност

Милен Кираджиев

предприемач и собственик на бизнес

Николай Желязов

предприемач

Инж. Олег Стоилов

машинен инженер и общественик

Петър Петров

бизнесмен

Себахтин Исмаил

бизнесмен

Симеон Стоилов

предприемач, икономист и дипломат

Стефан Бозаджиев

туроператор

Стефан Митов

мениджър

Стоян Петров Мавродиев

предприемач

Трифон Сидеров

бизнесмен

Христо Борисов

технологичен предприемач

Христо Панджаров

IT експерт

Цанка Илиева

мениджър

Яна Костова

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Антонина Златарска

юрист

Борис Харизанов

юрист

Васил Стефанов

юрист

Димитър Вълчев

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Жени Мичева

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Иван Стръмски

юрист

Йордан Йорданов

юрист

Мартин Петров

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Десислава Златарова

Иван Георгиев

Ирина Макавеева Иванова

Катя Стоянова

Костадинка Биджева

Красимир Каменов Димитров

Мария Стаевска-Коташева

Марияна Дамянова

Мая Аргирова

Минчо Тодоров

Никола Янков

Огнемир Велков

Пламен Цанев

Станимир Трошев

Тодор Иванов

"Събрахме 240 граждани в комитета, обединени от желанието си за развитие на България като свободна и независима европейска държава. Всички те искат единна, достойна, модерна България. Страната ни трябва да бъде неразделна част от обединена Европа и свободния свят. Това за мен е кауза и ангажимент към гражданите, както и да им осигурим по-добър живот и сигурност", заяви Гюров след учредяването на комитета.

"Днес на България е необходим нов, модерен и достоен президент, който да води страната ни в правилната посока - само напред. Напоследък се правят опити от различни сили да ни разединят, но те водят посоката на България наобратно, а ние имаме нужда да вървим напред. Избрах да застана зад Андрей Гюров, защото като премиер доказа, че е силен и независим човек, който се води само от своите принципи, ценности и убеждения. Той е човек, на когото разчитам, че никога няма да коленичи в нечии крака", каза оперната певица Александрина Пендачанска, която е и съпредседателка на ИК.

"Президентът олицетворява единството на нацията и я представлява в международните отношения. Гюров не е двулик. А когато двамата с Георги Кандев влязат в стаята - виждам и усещам "утре", заяви журналистът Константин Вълков.

Гюров и Кандев обявиха, че ще се кандидатират за президентските избори с инициативен комитет, на 1 септември. Направиха го от родния си град Гоце Делчев. И двамата са категорични, че ще търсят подкрепа от избирателите на "Продължаваме промяната" и "Демократична България" (които предварително заявиха готовност да ги подкрепят, но тепърва събират националните си съвети, за да вземат решение - б.р.). Двамата обаче ще търсят подкрепа и от избиратели на ГЕРБ, БСП и "Прогресивна България", но не са заявявали, че ще търсят подкрепа от самите партии.

"Прогресивна България" официално застана зад кандидатурата на президента Илияна Йотова и нейният избор за вице - Кирил Вълчев. Техният инициативен комитет бе учреден във вторник, като в него участват и депутати от управляващата партия.

Крайният срок за регистрация на инициативните комитети пред ЦИК е 14 септември (понеделник). Този за партии изтече вчера, като документи пред комисията внесоха само 8 партии. Досега за вота на 25 октомври са се регистрирали 11 инициативни комитета.

За регистрацията на кандидат-президентските двойки последният ден е 22 септември.