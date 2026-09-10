86-годишна от Перник хвърли през балкона 2350 евро на ало измамници

Жена на 86 години от Перник е хвърлила 2350 евро през балкона на непознат, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Перник.

По данни на полицията жената получила обаждане на домашния си телефон от човек, който я убедил, че трябва да предаде пари, за да предотврати обир и да съдейства на органите на реда. Следвайки указанията му, тя поставила 2350 евро в плик и го хвърлила от терасата си. Парите били взети от непознат.

От полицията посочват, че това е пореден случай на добре познатата схема „съдействие на полицията", при която измамниците убеждават жертвите, че помагат при полицейска операция,.

От ОД на МВР в Перник напомнят, че полицията никога не иска пари или ценности от гражданите за съдействие при операции. Те призовават хората да не предоставят пари, лични или банкови данни на непознати и при съмнение за измама незабавно да сигнализират на телефон 112, информира БТА. Възрастните хора и техните близки трябва да бъдат особено бдителни при подобни обаждания.

През май т.г. криминалисти от Районното управление на МВР в Брезник установиха мъж, участвал като „муле" в телефонна измама за 7300 евро, жертва на която стана 90-годишна жителка на града.