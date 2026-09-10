Руснаци не са се обучавали на война у нас след пандемията

Информацията, разпространена от британски медии, че руски военни се обучават в България, за да участват във войната в Украйна, е невярна и цели единствено да предизвика сензация. Това заявиха от международния обучителен център край габровското село Междени, който беше посочен като място за подобна подготовка, пред БНР.

Центърът е част от „Алфа Метал" и е специализиран в подготовката по охрана и сигурност. Той работи от 2008 г., а базата му се намира на територията на бивше военно летище.

В центъра се обучават както цивилни, така и представители на специализирани структури, които провеждат там тактическата си подготовка. Сред предлаганите курсове са за оператори на дронове, снайперисти, лична охрана, първа долекарска помощ и други. Клиентите на центъра са от различни държави по света, обясни пред радиото Венета Арабова, която отговаря за връзките с обществеността на „Алфа Метал".

От компанията категорично отричат твърденията, че в базата се обучават руски военни.

„Имали сме в миналото до 2020 година, когато беше първата вълна от Covid. Оттогава не сме имали реално руски граждани, нито руски компании, с които да работим, още по-малко след 2022 година", заяви Арабова.

По думите й публикацията на „Дейли мейл" цели единствено сензация, като не се изключва и възможността зад нея да стои злонамерено действие от страна на конкуренти.

„Отрекохме всичко, което те твърдят, те даже не го и твърдят. Те предполагат някакви неща и те сами в статията пишат, че това не са могли да го потвърдят, но те се свързаха с нас. Ние им обяснихме, че абсолютно всичко е проверимо по съвсем официален начин, защото ние работим със службите. Те не проявиха интерес да ни посетят", заяви Арабова.

По-рано „Дейли мейл" и „Дейли Телеграф" публикуваха информация, според които в тренировъчен лагер в България са били обучавани руски граждани и военнослужещи за участие във войната в Украйна. За базата край габровското село Междени се твърди, че е била използвана за подготовка на руски клиенти, като сред инструкторите е имало ветерани от британските специални части SAS, американските военноморски тюлени и други западни структури.

„Телеграф" се позовава на секретен разузнавателен документ на австралийските служби, предназначен за страните от разузнавателния алианс Five Eyes – Австралия, Канада, Нова Зеландия, Великобритания и САЩ. Според документа западни военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, включително военнослужещи на активна служба.

В публикациите е посочена компанията „Алфа Метал", която управлява международен център за специална подготовка край Междени. Базата функционира от 2008 г. на територията на бивше военно летище и предлага различни курсове по охрана, сигурност и тактическа подготовка.

Публикациите предизвикаха и политическа реакция. „Да, България" обявиха, че ще поискат изслушване на ръководителите на ДАНС и ДАР, за да стане ясно разполагат ли българските служби с информация за твърдяното обучение на руски военни у нас. Въпросът беше повдигнат публично от съпредседателя на партията Ивайло Мирчев в кулоарите на Народното събрание.

Британските издания посочват още предполагаема връзка между „Алфа Метал" и руската частна охранителна компания „Алфа Регион" от Санкт Петербург. От българската фирма отричат да имат действаща връзка с нея, но признават за „исторически професионални контакти" и обясняват сходството с независимостта на двете юридически лица.