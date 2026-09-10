54-годишен от Белозем остана без дом след пожар, жители на селото се притекоха на помощ веднага

Боян живее сам, има две племеннички, но те са в Пловдив

Жители на селото са събрали досега дрехи, керемиди, хладилник, легло, боя и други необходими материали за възстановяването на къщата

Къщата на 54-годишен мъж от село Белозем изгоря при пожар, а от кметството отправиха апел към хората, които могат да помогнат за възстановяването на дома му.

Мъжът, Боян, живее сам. Няма родители, а единствените му близки са две племеннички, които са в Пловдив. Пожарът е избухнал вчера около 15 часа. Огнеборците са реагирали бързо, но не са успели да спасят къщата. Тя не става за живеене, а всички уреди и голяма част от помещенията са унищожени.

"Боян живее сам, няма близки и когато разбрахме за инцидента, много се разстроихме", разказа пред "24 часа" кметицата на Белозем Виолета Петрова.

Тя реагирала веднага, за да бъде осигурено място, където мъжът да пренощува. В църквата в селото има обособено място за спане, където Боян е бил настанен след пожара.

"Има малка стая в имота му, която е останала здрава, и той е преценил да се върне и да живее там", допълни кметицата.

Жителите на Белозем също се отзовали веднага и започнали да помагат с каквото могат. Даряват дрехи, керемиди, хладилник, легло, боя и други необходими материали за възстановяването на дома.

Помощ предложил и млад мъж, който се занимава с изработка на дограма. Тъй като и прозорците са изгорели, той е поел ангажимент да изработи и монтира нова дограма. Подкрепа е предложена и от община Раковски. Оттам са се свързали с кметицата на Белозем и са заявили желание да помогнат.

"От общината в Раковски ми се обадиха и те също желаят да помогнат. Ще предложат на родителите преди първия учебен ден, вместо да купуват цветя за учителите, да дарят пари за възстановяването на къщата", каза Виолета Петрова.

От кметството уточняват, че всеки, който желае да помогне, може да получи информация за начина на даряване на място в кметството.