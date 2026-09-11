Ръководителят на правния отдел на Филип Морис България за митовете около личните данни, ролята на технологиите и необходимостта законовите правила да се превърнат в ежедневна практика

Законът категорично забранява продажбата на тютюневи и никотинови продукти на непълнолетни. Въпреки това данните показват, че предотвратяването на достъпа на непълнолетни до тези продукти остава сериозно предизвикателство. Наред с контрола и санкциите, все по-важна роля играят информираността, обучението и практическите инструменти в подкрепа на търговците. За правните аспекти на темата, разпространените заблуди около проверката на възрастта и потенциала на технологиите да подпомагат прилагането на правилата разговаряме с Мария Маринова, ръководител на правния отдел на Филип Морис България.

- В контекста на кампанията на Филип Морис България „Без компромиси“, защо темата за достъпа на непълнолетни до тютюневи и никотинови продукти е толкова важна от правна гледна точка?

- За всички трябва да е абсолютно ясно – българското законодателство забранява продажбата на всички тютюневи и никотинови продукти на лица под 18 години. Това правило е недвусмислено и има за цел да защити непълнолетните от продукти, предназначени единствено за пълнолетни потребители. Въпреки ясната правна рамка данните показват, че на практика все още съществуват сериозни предизвикателства. Според проучването GYTS за България за 2023 г. 63,7% от непълнолетните пушачи не са били възпрепятствани да закупят цигари поради възрастта си, а 46,2% от пушещите деца на възраст 13–15 години са закупили цигари директно от търговски обект. Това означава, че въпреки наличието на ясни правила, проблемът е в липсата на последователното и ефективното им прилагане. Именно затова инициативи като „Без компромиси“ са важни. Те подпомагат разбирането на законовите изисквания и тяхното прилагане в ежедневната търговска практика. Кампанията поставя акцент не само върху съществуването на забраната, но и върху реалната отговорност тя да бъде спазвана във всеки конкретен случай на продажба.

- Един от често срещаните митове е, че искането на лична карта може да наруши правилата за защита на личните данни. Каква е реалната ситуация?

- Това е едно от най-разпространените погрешни схващания, с което се сблъскваме. Реалната ситуация е, че поглеждането на документ за самоличност с цел удостоверяване възрастта на потребителя не представлява обработване на лични данни, когато информацията не се копира, записва или съхранява. В този контекст искането на лична карта при съмнение относно възрастта на клиента е напълно съвместимо със законовите изисквания. Нещо повече - подобна проверка е важен практически инструмент, който помага на търговците да изпълнят задължението си да не продават тютюневи и никотинови продукти на непълнолетни лица. На практика липсата на достатъчна яснота по темата често води до колебание в момента на продажба. Една от целите на кампанията „Без компромиси“ е именно да даде увереност на търговците, че могат спокойно и законосъобразно да откажат да продадат тютюневи и/или никотинови продукти на клиент, когато имат съмнение дали той/тя е навършил 18 години. В този случай е въпрос на решение на клиента да покаже документ за самоличност, за да удостовери пълнолетието си.

- Как иновациите, технологиите и дори AI могат да подпомогнат по-доброто прилагане на правилата за проверка на възрастта?

- Технологиите могат да бъдат важен съюзник в усилията за ограничаване на достъпа на непълнолетни до продукти, предназначени само за пълнолетни чрез по-бърз, по-надежден и по-последователен процес на проверка на възрастта. Във Филип Морис България работим по внедряването на дигитален инструмент за верификация на възрастта в партньорство с Evrotrust. Подобно решение има потенциала да подпомага търговските обекти, като намалява субективния елемент в процеса и дава допълнителна сигурност както на търговците, така и на потребителите. Важно е обаче да се подчертае, че дигиталните решения и изкуственият интелект не заместват човешката отговорност. Те са инструмент, който може да помогне тази отговорност да бъде прилагана по-ефективно, по-последователно и с по-малко колебание в ежедневната практика.

- Достатъчни ли са законовите санкции, за да бъде решен проблемът?

- Санкциите са важна част от регулаторната рамка, защото изпращат ясен сигнал, че продажбата на тютюневи и никотинови продукти на непълнолетни е недопустима. Те имат възпираща функция и показват, че нарушаването на закона има реални последици. В същото време практиката показва, че санкциите сами по себе си не са достатъчни за постигане на устойчив резултат. Дългосрочната промяна идва чрез комбинация от контрол, информираност, обучение и обществена и лична отговорност. Когато хората разбират защо съществува дадено правило, вероятността да го спазват последователно е значително по-висока. Затова кампанията „Без компромиси“ съчетава комуникация, обучение и практически инструменти за подкрепа на търговците.

- Как изглежда успехът на „Без компромиси“ от правна гледна точка?

- Истинският успех идва, когато спазването на закона се възприема като естествена част от професионалното поведение на всеки търговец. Когато проверката на възрастта се извършва последователно и без колебание, тогава виждаме реална промяна в практиката. Нашата цел е да подкрепим изграждането на култура, в която защитата на непълнолетните е споделена обществена отговорност, а не просто формално законово изискване. Това би означавало, че правната рамка е подкрепена от реално разбиране, отговорност и последователно поведение на всички участници в процеса.

Повече за кампанията научете тук - Без компромиси

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България.