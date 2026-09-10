Четирима пребили възрастен мъж, за да го ограбят. После го вързали с тиксо

Четирима души са арестувани за грабеж на 70-годишен мъж в созополското село Крушевец. Случаят е разкрит в рамките на няколко часа, а всички откраднати пари и вещи са открити и иззети, съобщиха от МВР.

Сигналът за нападението е получен малко след 5 часа тази сутрин. По първоначални данни извършителите са пребили възрастния мъж в дома му, след което са го завързали с тиксо.

От жилището са откраднати 2000 долара, 500 евро, около 200 златни пендара, мобилен и стационарен телефон.

В разследването са се включили криминалисти от Главна дирекция „Национална полиция", СДВР, областните дирекции на МВР в София и Бургас и Районното управление в Созопол. Извършени са огледи, разпити, претърсвания и изземвания, след които полицията е стигнала до предполагаемите извършители.

Задържани са трима мъже на 41, 37 и 36 години от София и село Новачене, както и 39-годишна жена от Крушевец. При последвалите действия са намерени всички пари и вещи, за които се предполага, че са отнети при грабежа. По случая е образувано досъдебно производство за грабеж. Разследването продължава под ръководството на Районната прокуратура в Бургас.