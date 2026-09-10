Абровски: Намаляваме заплатите на шефове на държавни предприятия в земеделието и храните

"Работи се по намаляване на възнагражденията на ръководителите на държавни предприятия в системата на Министерството на земеделието и храните. В "Напоителни системи" вече са предписани анекси към договорите, а промяна на правното основание се подготвя и за директорите на шестте държавни горски предприятия. Те са търговски дружества, ще бъде запазен стимул за ръководителите им. Предвижда се да получават базово възнаграждение, което да може да бъде увеличавано при положителен финансов резултат. При работа на загуба възнаграждението ще бъде съответно ограничавано." Това съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски при посещението си във винарски изби в района на Мелник, Петрич и Сандански, където даде символично начало на гроздобера.

Министърът каза още, че към момента голяма част от предприятията са на загуба, но се надява до началото на следващата година част от тях да достигнат нулев финансов резултат. Някои от предприятията са били с по 2 млн. лв. загуба.

Необходима била оптимизация, защото в държавните предприятия през годините са били назначавани партийни функционери. По предварителни данни в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури се предвижда намаляване с около 26 души от общата администрация, като специализираната контролна администрация ще бъде запазена на 100%.

При стартиране на гроздобера в Санданско-Петричкия регион Абровски каза, че България има уникален тероар и потенциал отново да бъде еталон във винопроизводството.

"Имал съм възможността да се уча от страхотни енолози, от агрономи и от колеги, както и от европейските практики. Това, което знам е, че България е едно от най-хубавите места като тероар за производство на вино. Може да се конкурираме с най-утвърдените винени региони в света", каза министърът. Даде за пример Франция като еталон във винопроизводството и уточни че България също има история и традиции, които са я утвърждавали като водеща страна в сектора.

Министър Абровски определи началото на гроздобера като празник за сектора-моментът, в който приключва годината за агрономите и започва тази за производителите. Той изтъкна и значението на винопроизводството за развитието на местната икономика в района на Сандански, като акцентира върху възможностите за съчетаване на виното и туризма, насърчаване на местното производство, развитие на селските райони и създаване на нови работни места.

Засилени проверки съвместно с Агенция „Митници" и Националната агенция за приходите се извършват за вноса на грозде, но и за всички сезонни плодове и зеленчуци. Проверяват се произходът на селскостопанските стоки и цените. Извършва се 100% фитосанитарен контрол и се правят лабораторни изследвания, за да се гарантира, че в България влиза продукция, която отговаря на изискванията за качество, обясни земеделският министър.

В момента грозде за винопроизводство влизало основно от Турция. "Няма как да затворим своите граници, но можем да гарантираме, че цената, на която влиза, е адекватна, и че качеството отговаря на всички изисквания. При проверки са възникнали съмнения относно цената на част от внасяното грозде и затова българската администрация предприема действия в рамките на законовите си правомощия ", каза още той.