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Остава в ареста Траян Филипов, обвинен за катастрофата с 4 жертви на "Челопешко шосе"

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Траян Филипов

Остава в ареста Траян Филипов, обвинен за катастрофата с 4 жертви на "Челопешко шосе" преди няколко месеца в столицата.

Софийският градски съд отказа да измени мярката за неотклонение в по-лека и го остави в ареста. Той е един от обвиняемите за катастрофата на „Челопешко шосе" в София, при която четирима души загинаха, а други бяха ранени. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване.

В мотивите си съдията посочи, че няма опасност Филипов да се укрие, но е възможно да извърши престъпление, с оглед престъплението, за което е обвинен, и обстоятелствата, установени по делото – превишена скорост в района на кръстовище, пешеходна пътека и спирка на градския транспорт.

Адвокатите на обвиняемия посочиха, че няма предпоставки Филипов да се укрие или да извърши престъпление, съобщава БТА. Също така отбелязаха, че досъдебното производство е към края си и остават заключенията по две експертизи, а всички свидетели вече са разпитани. Поради това клиентът им няма как да повлияе на разследването. Според защитниците няма данни, че клиентът им е съпричастен към катастрофата, довела до смъртта на четиримата души, както и че Филипов е карал една от двете коли.

Траян Филипов

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