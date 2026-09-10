ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шарл Льоклер пое вината за инцидента с Луис Хамилт...

Времето София 30° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23538708 www.24chasa.bg

Влак удари камион на жп прелез във Враца (Снимки)

2312
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: Фейсбук/Hari Stefanov

Влак е ударил камион на жп прелез преди гара Враца, движението на влаковете е спряно. От Областната дирекция на МВР-Враца казаха за БТА, че инцидентът е станал около18 ч днес  на жп прелеза във врачанския квартал „Кулата". Прелезът няма бариера, а само светлинна сигнализация.

На този етап няма информация дали при удара има пострадали.

От БДЖ съобщават, че пътническият влак от Монтана, който трябва да пристигне в София в 20:22 часа, престоява между гарите Бели извор и Враца заради инцидента. Друг влак от Мездра за Враца също е спрян, тъй като контактната мрежа е скъсана, казаха от гара Враца.

СНИМКА: Фейсбук/Hari Stefanov
СНИМКА: Фейсбук/Hari Stefanov
СНИМКА: Фейсбук/Hari Stefanov
СНИМКА: Фейсбук/Hari Stefanov
СНИМКА: Фейсбук/Hari Stefanov
СНИМКА: Фейсбук/Hari Stefanov
СНИМКА: Фейсбук/Hari Stefanov
СНИМКА: Фейсбук/Hari Stefanov
СНИМКА: Фейсбук/Hari Stefanov

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Соларните системи могат да намалят сметките за ток - вижте как (Видео)