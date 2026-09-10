Влак удари камион на жп прелез във Враца (Снимки)

Влак е ударил камион на жп прелез преди гара Враца, движението на влаковете е спряно. От Областната дирекция на МВР-Враца казаха за БТА, че инцидентът е станал около18 ч днес на жп прелеза във врачанския квартал „Кулата". Прелезът няма бариера, а само светлинна сигнализация.

На този етап няма информация дали при удара има пострадали.

От БДЖ съобщават, че пътническият влак от Монтана, който трябва да пристигне в София в 20:22 часа, престоява между гарите Бели извор и Враца заради инцидента. Друг влак от Мездра за Враца също е спрян, тъй като контактната мрежа е скъсана, казаха от гара Враца.