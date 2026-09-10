Мръсни семейни тайни около мъртвото бебе във Варна (Обзор)

Според прокуратурата вероятно е умряло от множество удари с юмруци или предмети

Преди време момченцето е водено два пъти в спешно отделение - заради счупена ръка и бронхопневмония

Бабата, при която било оставено за отглеждане, живеела с партньорката си, обвинена за смъртта на детето

Двете жени постоянно се карали и няколко пъти съсед е викал полиция

Мрачна картина на семейни конфликти, предишни сигнали за насилие и тревожни обстоятелства около живота на мъртвото бебе от Варна се разкрива няколко дни след трагедията.

Момченцето, което е на 1 годинка, е било оставено от родителите си на грижите на бабата по бащина линия Виолина Кантанова. Жената живеела в апартамент в кв. "Левски" заедно със своята партньорка Александрина Тотева – 33-годишната жена, обвинена в убийството на детето.

Според информация по делото

бебето било доведено във Варна преди 3-4 месеца

Първоначалната уговорка била за него да се грижи дядото. Малко след това обаче той напуснал жилището и детето останало основно под надзора на двете жени.

Баба му Виолина работела като касиерка в близък хранителен магазин, а приятелката Александрина не работела. Тя има влязла в сила 3-месечна условна присъда за шофиране след употреба на наркотици. Според собствените думи пред съда обаче от април е "чиста".

Съдебномедицинската експертиза очертава ужасяващи факти. Аутопсията показва, че детето е починало вследствие на тежка черепно-мозъчна травма и масивен кръвоизлив в мозъка. Разследващите твърдят, че това не е било първото му нараняване.

Съгласно събраните до момента данни детето поне два пъти е водено в спешно отделение. При един от прегледите е било установено счупване на ръка, която е била гипсирана, а в друг период е лекувано и от бронхопневмония. Не е било настанявано в болница, а е връщано обратно в жилището.

В четвъртък Александрина Тотева беше изправена пред Апелативния съд във Варна с искане да бъде освободена под домашен арест. Доведоха я под конвой и във вериги от ареста в Добрич, където е настанена заради ремонт на варненския.

Пред магистратите жената категорично отрече да е убила детето.

"Съжалявам, че не сме го опазили. Да, пошляпвахме го понякога

Не съм го убила. То падна", каза тя в съда.

Прокуратурата обаче оспорва тази версия. Според държавното обвинение множеството травми по главата и тялото на момченцето не съответстват на еднократно падане от детско легло или кошара. В предварителното експертно заключение се посочва, че нараняванията може да са причинени от удари с юмруци или с предмети. Според прокуратурата това изключва твърдението на арестуваната за еднократно падане на детето от кошарата му. Апелативният съд във Варна остави Александрина Тотева в добричкия арест, тъй като варненският се ремонтира. СНТИМКА: НАДЕЖДА АЛЕКСИЕВА

Служебният защитник на Тотева – адвокат Антон Жожев, настоя, че до детето е имала достъп и бабата Виолина и че все още не е доказано кой точно е причинил смъртта му.

В съдебната зала бяха изнесени и други смущаващи факти. Според защитата

детето е било мъртво поне два дни преди подаването на сигнала до полицията

Адвокатът разказа, че след като видяла безжизненото дете, бабата отишла на работа. След като се прибрала, изпила 4-5 бири и легнала да спи. На следващия ден отново отишла на работа. По-късно, когато в жилището пристигнал дядото на момченцето, Александрина го заключила вътре и избягала. Разследващите работят и по друга версия – че престъплението може да е извършено от ревност. Според източници на "24 часа" се проверява дали

Александрина е възприемала детето като заплаха за отношенията си с бабата

и дали това не е довело до ескалация на насилието.

До момента са разпитани бабата, дядото, бащата на детето и педиатър.

Зад стените на апартамента обаче драмата сякаш не е останала незабелязана. Съсед разказа пред "24 часа", че многократно е подавал сигнали за скандали и побои в жилището.

"Знам ги. Даже съм звънял три пъти в полицията. Всяка вечер се биеха, крещяха, хвърляха предмети. Един път полицаите влязоха вътре, защото беше страшен бой. После пак нищо не се промени", разказва мъжът. По думите му сигналите са били подавани месеци преди детето да бъде доведено в апартамента.

"Чуваше се по целия вход. Домофонът беше изкъртен, вътре беше пълен погром. Полицаите само се хванаха за главата, като видяха какво е положението", твърди той.

Съседът разказва, че когато довели бебето да живее там, обстановката временно се успокоила.

"Откакто дойде детето, беше по-тихо. После явно нещо е станало. Когато е останала сама с него, може би е изпуснала контрол", казва той.

Шокирани са и хората от района. Собственичка на близък магазин описва случая като "мътна и кървава история".

В деня, когато тялото на детето било открито, синът бил повикан от полицията като поемно лице. В тази кооперация на третия етаж Виолина и Александрина отглеждали едногодишното бебе, след като е било изоставено от неговите родители. Бащата е син на Виолина. СНИМКА: НАДЕЖДА АЛЕКСИЕВА

"Върна се пребледнял и само каза: "Не ме питай нищо, стомахът ми е свит, влязох в къщата на ужасите", разказва жената. Тя допълва, че

през последните дни е виждала бабата неколкократно да изнася багаж от жилището

и останала с впечатление, че се подготвя да напусне апартамента. Жената е озадачена и от факта, че за откритото на 30 август тяло на мъртво дете се съобщава на 7 септември, и каква е причината за това забавяне.

"24 часа" очаква отговор на запитване дали в Държавната агенция за закрила на детето са получавани сигнали за насилие над бебето.