Младежки център за 2 млн. евро отвори врати в Благоевград

Младежи център за 2 млн. евро отвори врати в Благоевград. С водосвет за здраве и благополучие днес, в присъствието на кмета Методи Байкушев и председателя на Общинския съвет Антоанета Богданова, бе открита новата сграда на Младежкия център, изградена в двора на Междуучилищния център.

„България не е просто част от Европа, а е част от взимането на решения и формирането на политики в Европа. Ние имаме повече евродепутати от Дания, повече от Естония, повече от Люксембург и доста други държави. Имаме почти равен брой с някои държави, които считаме за много напреднали и допринасят за европейския бюджет.

Нашият комисар участва в създаването на тези политики, които довеждат до това да имаме тази сграда, да имаме младежки работници, които да създават инициативи за нашите деца. Какво значи младежката политика, която води до това да имаме Младежки център? Имаме нужда от едно място, което да помогне на младите хора за придобиването на знания, умения и компетентности, които не получават по една или друга причина от друго място.

Имаме детски ясли. Имаме детски градини, училище – начално, средно. Имаме цяла система за личностно развитие на децата в България. Имаме два университета. Изглежда, че имаме всичко. Обаче се оказва, че все пак има едно място, една сфера, която може би липсва някъде между училището и университета, в която има възможност и нужда да се добият един по-различен набор от знания и умения от децата и младежите. Това е общата европейска политика, която казва, че създаваме едно място, пространство от учени хора, които помагат на младежите да придобият тези знания и умения, така че да излязат от училищата и университетите и да им е по-лесно да се включат в реалния живот", заяви по време на откриването кметът Байкушев.

Обособени са специализирани пространства за различни дейности – театрална зала, зала за арт изкуства, зала за езикови обучения, музикална и компютърна зала, както и възможности за психологически консултации, обучения, събития и младежки инициативи. Сградата разполага с модерни пространства, сред които зали за арт изкуства, езикови обучения, театрални и музикални занимания, както и компютърна зала. Обособени са още мултифункционална зала със 100 места, зона за социални контакти, кухни и места за настаняване. Общо пет стаи, с капацитет до 15 души, ще бъдат използвани за настаняване, когато Центърът е домакин на регионални, национални и международни семинари и обмени. Младежкият център е предназначен за младежи на възраст от 13 до 29 години и създава възможности за личностно развитие, социална ангажираност, придобиване на нови умения и участие в различни инициативи. Екипът се състои от управител, психолог, социален работник, младежки работници и медиатори.

Центърът е реализиран с инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост на стойност 2 186 618 евро, от които 1 901 648 евро европейско финансиране, а 284 969 евро – национално съфинансиране.