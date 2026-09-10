Зъболекарка и двама анестезиолози на съд за смъртта на 6-годишния Ангел (Обзор)

Трима лекари ще бъдат съдени за смъртта на 6-годишния Ангел Райчев, който почина при продължително дентално лечение под упойка в клиника в Пловдив, съобщи прокуратурата в града. Делото ще започне точно година и половина след трагедията с детето от село Белащица. За смъртта му ще отговарят анестезиологът д-р Пламен Мандев, негов колега и стоматоложката д-р Десислава Георджева.

Интервенцията, след която детето почина, беше извършена на 4 април 2025 г. Според епикризата причината за смъртта му е остър белодробен оток, остра лявокамерна сърдечна недостатъчност - състояния след обща анестезия и реанимация.

Момчето имало кариеси и пулпити, а процедурата продължила часове под упойка. Месец след трагедията близки и приятели се събраха на протест пред частната клиника. Въпреки многото полиция те искаха да влязат в здравното заведение, а малко по-късно се преместиха пред дома на д-р Мандев. Той беше първият с повдигнато обвинение по случая, като според прокуратурата е нарушил общите правила за добра медицинска практика, не е направил адекватна преценка на състоянието на пациента въз основа на историята на заболяването и симптомите и е провел лечение, което не било безопасно и качествено - назначил по-голяма от необходимата доза на един от медикаментите. Беше му определена и гаранция от 3000 лв.

Д-р Георджева е обвинена, че е упражнявала професията си в нарушение на Закона за лечебните заведения. Повече от година е лекувала малолетни пациенти с пълна упойка, сред които и 6-годишния Ангел, а болницата не е имала разрешение за тази дейност. По случая проверка прави и Изпълнителната агенция “Медицински надзор”.

Д-р Георджева беше глобена с 300 и 100 лв. за нарушения. Тя обжалва пред Районния съд в Пловдив, като магистратите отмениха по-голямата санкция. “Понятието “качество” по смисъла на закона не се свежда единствено до техническото извършване на медицинската интервенция, а обхваща цялостния диагностично-лечебен процес, включително вземането на медицински решения при спазване на действащите медицински стандарти, добрата медицинска практика и принципа за минимизиране на риска за пациента”, беше записано в решението на съда. Прилагането на обща анестезия при лечението на малолетен пациент било дейност с повишена степен на риск и непременно изисквало педиатрична оценка, а липсата на консултация с детски лекар било съществен пропуск.

И тъй като стоматоложката не се е консултирала с такъв, съдиите потвърдиха по-малката глоба, която е в минималния размер, предвиден по закон. Другата отмениха като незаконосъобразна, защото не се съгласиха с доводите на “Медицински надзор”, че е трябвало лечението да бъде осъществено от лекар със завършена специалност “Детска дентална медицина” или завършен курс за лечение на деца под обща анестезия. Експертите не доказали една от задължителните предпоставки за това - пациентът да е дете със специални нужди. Нямало данни Ангел да е имал такива.

Решението на районния съд беше обжалвано и пред Административния, който окончателно го потвърди. От прокуратурата обаче повдигнаха обвинение на Десислава Георджева затова, че в периода от 23 февруари 2024-а до 4 април 2025 г. е упражнявала професията си в нарушение на установения по закон ред. Тя извършвала дентално лечение на малолетни пациенти под обща анестезия, сред които и Ангел, без болницата да има разрешение за тази медицинска дейност.

Третият обвиняем, също анестизеолог, ще отговаря за грешна преценка за състоянието на момченцето. Той не е разпознал, че е настъпило животозастрашаващо усложнение и не е предприел мерки, за да осигури проходими дихателни пътища. От прокуратурата посочват, че в хода на разследването по случая е изготвена седморна комплексна съдебномедицинска експертиза, разпитвани са свидетели и е анализиран голям брой медицинска документация, за да се разкрие обективната истина. Следва окръжният съд да насрочи разпоредителното заседание по делото.