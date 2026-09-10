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„Промяната" призовава кабинета да приложи отново отстъпка от цените на горивата

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Асен Василев

„Продължаваме Промяната" призовава правителството да предложи отново отстъпка от цените на горивата на бензиностанциите, както направи правителството на Кирил Петков през 2022 г., когато цената на петрола мина 100 долара на барел. Това заяви днес лидерът на „Продължаваме Промяната" Асен Василев.

„Цените на петрола минаха $100 на барел, но цените по българските бензиностанции не се дължат само на международната конюнктура, а очевидно има проблем с ценообразуването. В момента не виждаме никакво действие на правителството, за да се защитят българските потребители и да се намали натискът на цените на горивата върху инфлацията и поскъпването на всички други стоки", каза Василев.

Той направи сравнението на цените през последните 5 години, когато петролът е минавал над $100 на барел. През последните пет години. През 2022 година, по време на правителството на Кирил Петков, дизелът е 1,62 евро. Март тази година, по време на правителството на Андрей Гюров, дизелът е 1,68 евро. Сега, по време на правителството на Румен Радев, 1,86 евро – с 14% по-висок от предишните пъти, когато петролът е бил на същите нива. Същото се отнася и за бензин А95 – 2022 г. е 1,51 евро при $100 на барел. Март е 1,48 евро, в момента 1,61 евро средна цена.

Това показва, че или има проблем с начина на ценообразуването на „Лукойл", или с начина на ценообразуване на бензиностанциите, категоричен е лидерът на „Продължаваме Промяната". Той припомни, че сегашното правителство е сменило особения управител на рафинерията и би следвало да има пълна видимост и контрол какво се случва в рафинерията. Затова трябва да се обясни ясно откъде идват тези разлики при една и съща цена на петрола.

Асен Василев припомни, че по времето на кабинета на Кирил Петков, когато бяха достигнати такива цени на петрола, беше предприета мярка, с която да се защитят българските потребители – имаше автоматична отстъпка от 25 ст. на литър директно на бензиноколонката за дизел, А95, газ и метан, без премиумните горива. „Надяваме се да видим някакво предложение от Министерски съвет, така че българските потребители и да бъдат защитени", каза председателят на партията.

Асен Василев

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