Дъщерята на Иван Костов - Яна, и комитет като "малко Народно събрание" зад Гюров (Обзор)

Много музиканти и актьори подкрепиха бившия служебен премиер за “Дондуков” 2. Сред тях Свилен от “Остава”, Митко Кърнев, Данчо Караджов, Ели Скорчева, Койна Русева, Алек Алексиев и Яна Титова

Професори, писатели, министри от служебния кабинет, актьори и лекари влизат в инициативния комитет, който издига кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президентските избори на 25 октомври.

След учредяването от комитета съобщиха, че са се събрали 240 души - “колкото едно малко Народно събрание”. Впоследствие обаче от екипа на Гюров и Кандев изпратиха прессъобщение, в което посочената бройка на членовете е 226.

Съпредседатели на инициативния комитет са оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков.

В него влизат много известни писатели, музиканти, актьори, режисьори, инфлуенсъри. Сред тях проф. Ивайло Христов, Ели Скорчева, Койна Русева, Алек Алексиев и Яна Титова, Галин Стоев, Здравка Евтимова, Данчо Караджов, Димитър Кърнев от D2, Свилен Ноев от “Остава”, Иво Казасов от “Акага”. Сред лекарите са пулмологът проф. Коста Костов, бившият здравен министър проф. Христо Хинков и др. Министри от служебното правителство, бивши политици, преподаватели, музиканти, актьори и писатели са част от комитета зад Гюров и Кандев. СНИМКА: Георги Палейков

Бе заявено, че в комитета

не влизат членове на партии, но все пак има и политици

От служебното правителство “Гюров” са образователният министър проф. Сергей Игнатов, здравният доц. Михаил Околийски, финансовият Георги Клисурски (който се върна като зам.-кмет по финанси на София), регионалният Николай Найденов, транспортният Корман Исмаилов, на иновациите Ирена Младенова и на спорта Димитър Илиев.

Зад Гюров и Кандев застават и военният министър в правителството на Николай Денков - Тодор Тагарев, и евродепутатът от ПП-ДБ Никола Минчев. Член на инициативния комитет е и проф. Екатерина Михайлова, която бе депутат от ДСБ. В него е и голямата дъщеря на експремиера Иван Костов - Яна. Самият Костов не е в списъка, но още през май определи Гюров като “моя кандидат за президент”. Бившият премиер бе и един от най-големите привърженици на идеята десните да имат общ кандидат за държавен глава.

Въпреки че преди дни отрече да е част от ИК, а само помага за кампанията, в списъка е и бившата вътрешна министърка Румяна Бъчварова. Тя бе шеф на кабинета на Гюров като служебен премиер, а преди това заемаше същия пост при Бойко Борисов в първото му правителство.

“Събрахме 240 граждани в комитета, обединени от желанието си за развитие на България като свободна и независима европейска държава”, заяви Гюров. Президентската институция трябва да бъде гарант за промяна на статуквото, което доминира от близо 20 години, каза той.

“България трябва да има достойно поведение в европейската политика и да бъде надежден партньор, а не да се води по принципи на снишаване. Убеден съм, че България трябва да се утвърждава като същинска демокрация и неразделна част от единна Европа. Като президент

ще бъда гарант за развитие, а не за откъсване”,

заяви бившият служебен премиер. И се зарече да не поема ангажименти извън правомощията си. Министри от служебното правителство, бивши политици, преподаватели, музиканти, актьори и писатели са част от комитета зад Гюров и Кандев. СНИМКА: Георги Палейков

“Като премиер доказа, че е силен и независим човек, който се води само от своите принципи, ценности и убеждения. Той е човек, на когото разчитам, че никога няма да коленичи в нечии крака.” Така аргументира подкрепата си Александрина Пендачанска, а Константин Вълков бе категоричен, че Гюров не е “двулик”. Когато двамата с Кандев влязат в стаята - виждам и усещам “утре”, каза още той.

Инициативният комитет става ясен 10 дни след като Гюров и Кандев обявиха от родния си град Гоце Делчев, че ще се кандидатират. Очаква се да получат подкрепа от “Продължаваме промяната” и “Демократична България”, но и двамата бяха категорични, че ще я търсят и от избиратели на БСП, ГЕРБ и “Прогресивна България”.

Крайният срок за регистрация на инициативните комитети пред ЦИК е 14 септември.