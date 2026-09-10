Как Борисов обвърза ВСС с президентския вот: ДБ пречат на Гюров, като правят договорка с Радев (Обзор)

160 гласа са нужни за избор, кандидатите са двойно повече от местата в парламентарната квота

ПБ изключиха от разговорите категорично само ГЕРБ и ДПС

“Демократична България” пречат на Андрей Гюров - договарят се с Румен Радев за ВСС.

С тези думи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обвърза в сряда двете най-важни политически събития на настъпващата есен - президентските избори на 25 октомври и вота в Народното събрание за новите членове на Висшия съдебен съвет.

В момента виждам как ДБ пречи на Гюров и Кандев и се договаря за Висшия съдебен съвет. Ще пускат по двама кандидати уж да се съревновават. Правят услуга на госпожа Йотова. Жал ми е за Гюров и Кандев.

Хората от “Прогресивна България” нямат още опит, но ще разберат

Всичко, което не е на ДБ, е лошо, само тяхното е добро, коментира Борисов по адрес на бившите си партньори в правителството на сглобката, начело с Николай Денков.

11 души трябва да избере парламентът за ВСС. 22-ма са номинирани, стана ясно след изтичане на срока. Четири от шестте формации в НС внесоха свои кандидатури - ПБ има 11 имена, “Продължаваме промяната” е със 7, ДБ - 3, “Възраждане” - 1. ГЕРБ и ДПС не са предложили кандидати.

160 гласа са нужни за избор, а управляващите от “Прогресивна България” имат 131 депутати, затова им трябва подкрепа и от другите групи.

Абсолютно изключено е да водим преговори с ГЕРБ и ДПС за подкрепа на кандидатурите за парламентарната квота на ВСС - така депутатът от ПБ Димитър Петров зададе параметрите на разговорите, които групата на Радев ще води с другите.

“Търсим подкрепа от тези политически партии, които действително искат да проведем реална съдебна реформа. А тя започва именно с избора на новите членове на ВСС”, обясни Петров пред bTV.

А Борисов задочно му отговори, че “непоискана подкрепа не дава”.

Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев пък отрече да са водени предварителни разговори с “Прогресивна България” за партийните ѝ предложения за ВСС. Той обясни, че са обсъждани граждански кандидатури, които са известни от по-дълго време.

“Най-важното решение ще бъде взето след изслушванията. Това е може би най-важният компонент в този процес, защото там стават ясни позициите на кандидатите, как те се представят и къде стоят ключовите въпроси за независимостта на съдебната власт и за скандали като бюджет и така нататък. Нашата цел е накрая да бъдат избрани 11 човека, които са най-подходящите и най-независимите за ВСС”, коментира пък другият съпредседател на ДБ Божидар Божанов.

Това, че ГЕРБ няма свои номинации за ВСС, предизвика коментар на премиера Румен Радев.

Това, че някои партии не издигат свои кандидати за ВСС, си обяснявам много лесно. Видяхте и политиката на най-голямата доскоро партия ГЕРБ да не издига свои кандидати. Явно

има страх, има вътрешно объркване,

но ние трябва да направим всичко възможно в българския парламент, за да изберем заедно с всички партии най-подходящите кандидати, каза Радев от Париж.

До средата на ноември би трябвало да има избран ВСС от двете квоти - професионалната и парламентарната, а в ранна пролет и главен прокурор, обясни сроковете правосъдният министър Николай Найденов пред БНТ.

“Прогресивна България” издига 11 кандидати, които не са били участници в корупционни скандали. Парламентарната група е припознала трима кандидати от инициативните предложения на професионални и граждански организации. Сред номинираните от тях са магистрати, повечето от които и университетски преподаватели, както и адвокати.

Няколко от предложенията са магистрати и преподаватели в Пловдив, заради което Атанас Атанасов от ДБ коментира иронично в парламента, че ВСС трябва да се премести и да заседава в Града под тепетата.

Иван Ранчев например е апелативен съдия в Пловдив и преподавател в местния университет. Там професор е и друг кандидат на управляващите - Екатерина Гетова. Третият е съдия Иван Калибацев от районния съд в града. Съдия Красимир Скомсалов от окръжния съд в Пазарджик също е сочен от опозицията за приближен на пловдивското лоби, както и съдия Стефан Милев от Апелативния съд в София.

Сред останалите са адвокат Силвия Цанова, колегата ѝ Петьо Славов, който е един от радетелите за съдебна реформа и критик на статуквото, председателят на окръжния съд в Перник Калин Баталски, зам.-председателката на окръжния съд във Велико Търново Милена Карагьозова, доц. Антоанета Антонова от Софийския университет, съдия Михаил Малчев от Апелативния съд в София.

От “Продължаваме Промяната” предлагат седем кандидати за ВСС – бившия прокурор и служебен правосъден министър Андрей Янкулов, ексвътрешния министър и преподавател проф. д-р Веселин Вучков, адвокат Таня Радуловска, Евгений Стайков, Светлозар Георгиев, доц. д-р Васил Пандов и съдия Емил Дечев, който беше шеф на МВР в кабинета на Андрей Гюров.

От “Демократична България” предлагат трима, но всички са в списъка и на “Продължаваме промяната”. Това са Емил Дечев, Андрей Янкулов и Таня Радуловска. Според информация от Народното събрание ПП и ДБ ще настояват те да бъдат избрани при преговорите с “Прогресивна България”. Андрей Янкулов като служебен правосъден министър води заседанието на ВСС.

Правосъдният министър Николай Найденов обяви в четвъртък, че “Прогресивна България” няма да търси подкрепа за гласуването от ГЕРБ и ДПС, които не предлагат кандидати за ВСС. ПБ, ПП и ДБ имат конституционно мнозинство от 168 депутати, с което се избират кадровиците на съдебната власт. Още не е ясно дали ще се преговаря с “Възраждане” , които номинираха бившата си депутатка Цвета Рангелова.

Политическата квота в съдийската и прокурорската колегия е общо 11 души. В четвъртък прокурорската колегия на ВСС допусна до избора всички 25 кандидати от професионалната квота. Обвинителите ще избират своите 4-ма представители в колегията на 23 и 24 октомври. Очаква се кандидатът на следователите, които имат едно място в колегията, а парламентът ще прати там други 5.