С глоба се размина шофьор, опитал да избяга от проверка в Асеновград

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43-годишният мъж е признал вината си

Глоба от 511 евро отнесе шофьор, опитал се да избяга от полицейска проверка от органите на реда в Асеновград.

43-годишният асеновградчанин бил спрян от служители на "Охранителна полиция" на 21 март т.г. Те поискали документа му за самоличност и шофьорската му книжка, но шофьорът запалил колата си модел "Форд" и избягал. По този начин осуетил проверката на полицаите. Малко по-късно бил хванат и задържан за 24 часа в ареста на районното в Асеновград.

Изправен пред Районния съд в града, мъжът признал вината си и сключил споразумение с прокуратурата.

Решението е окончателно.