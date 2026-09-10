ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Прокуратурата в Хага иска 6 г. затвор за бившия ко...

Времето София 26° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23539473 www.24chasa.bg

С глоба се размина шофьор, опитал да избяга от проверка в Асеновград

Мая Вакрилова

[email protected]

1536
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Районният съд в Асеновград

43-годишният мъж е признал вината си 

Глоба от 511 евро отнесе шофьор, опитал се да избяга от полицейска проверка от органите на реда в Асеновград. 

43-годишният асеновградчанин бил спрян от служители на "Охранителна полиция" на 21 март т.г. Те поискали документа му за самоличност и шофьорската му книжка, но шофьорът запалил колата си модел "Форд" и избягал. По този начин осуетил проверката на полицаите. Малко по-късно бил хванат и задържан за 24 часа в ареста на районното в Асеновград. 

Изправен пред Районния съд в града, мъжът признал вината си и сключил споразумение с прокуратурата.

Решението е окончателно. 

Районният съд в Асеновград

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Соларните системи могат да намалят сметките за ток - вижте как (Видео)