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Шофьорът на камиона, който бе блъснат от влак: Нямаше сигнализация, че идва

2024
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СНИМКА: Фейсбук/Hari Stefanov

Между 22-23 души са били пътниците във влака, който днес блъсна тежкотоварен автомобил на жп прелез във врачанския квартал „Кулата". Няма пострадали, казаха от екипа, обслужвал влака. 

Шофьорът на камиона Свилен Цанков каза, че е намалил, почти спрял преди да премине прелеза. „Погледнах, нямаше червено, нямаше никаква светлина. Докато тръгнах видях влака, че идва поне с 90 километра в час. Подадох газ да измъкна камиона, но не можах“, добави Цанков, цитиран от БТА. 

Железопътният прелез е само със светлинна сигнализация, без бариера. При удара влакът е влачил камиона няколко метра. Крикът на камиона е паднал върху паркиран на уличното платно „Фолксваген голф" със софийска регистрация. 

Електрическата мотриса е един от двадесетте влакове „Шкода", които бяха доставени и пуснати в употреба в края на месец август.  

 Движението на влаковете в участъка Бели извор – Враца е преустановено, съобщиха от пресцентъра на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). Няма пострадали при инцидента.

От НКЖИ посочват, че към момента на инцидента светлинната и звуковата сигнализация на прелеза е била редовно задействана.

Екипи на НКЖИ са на място и извършват оглед и оценка на състоянието на железопътната инфраструктура.

Към момента престояват пътнически влак № 70205 Берковица – Мездра в гара Бели извор и пътнически влак № 70102 Мездра – Видин в гара Враца.

Очаква се да бъде засегнат и бърз влак № 7625 Видин – София, който вероятно ще престои в гара Бели извор след 19:04 ч., както и бърз влак № 7624 София – Видин, който се очаква да престои в гара Враца след 19:35 ч.

От пресцентъра допълват, че е създадена организация за осигуряване на автобусен транспорт за превоз на пътниците от засегнатите влакове.

СНИМКА: Фейсбук/Hari Stefanov

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