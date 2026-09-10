Йотова: Българите зад граница са кауза, която намира все повече съюзници

Българите, които живеят зад граница, са обща грижа на всички български институции. Наша грижа са младите хора и техните семейства там, изучаването на български език, който, за съжаление, не е гарантирано право във всички държави, където има наши сънародници. Това заяви президентът Илияна Йотова, която връчи наградите в Конкурса за есе за студенти и ученици от българските общности по света, организиран за втора поредна година от Българското национално радио. Инициативата се провежда под патронажа на държавния глава с подкрепата на Изпълнителната агенция за българите в чужбина и Министерството на образованието и науката, като основната й цел е изграждането на мост между Родината и сънародниците ни и съхраняването на тяхната българска идентичност. Тазгодишните теми в конкурса бяха „С какво България може да помогне на Европа (на света)?" и „Каква кауза може да обедини българите по света". Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

В приветствието си държавният глава подчерта значимостта на инициативи, които опазват усещането за принадлежност към България на сънародниците ни зад граница. По думите на президента е важно държавата да полага системни усилия младите хора зад граница да посещават българско училище, където да изучават български език, история и литература. В тази връзка Илияна Йотова открои значението на неделните училища. „Те стават все повече и държавата трябва да се грижи и повече за тях. Нека тези училища бъдат по-стабилни и да получават достатъчно финансиране", каза още тя и призова държавата да изпраща повече български учители в районите с наши сънародници зад граница.

Президентът беше категорична, че каузата за съхранението на българската идентичност у сънародниците ни зад граница е мащабна и печели все повече съюзници. „Навсякъде, където има българи – по-стара и по-нова емиграция, ние не ги делим на наши и чужди. Навсякъде сме българи", посочи държавният глава.

Илияна Йотова цитира в приветствието си думите на младежи, които са взели участие в конкурса, като определи техните разсъждения за това къде стои страната ни на картата на Европа и в света като ценен ориентир и знак за патриотизма, в който са възпитавани. „Мая от Виена пита какво значи България да бъде в Европа, при положение че ние сме там, участваме в европейската политика, не сме получатели, а правим тази политика. Ан-Мишел от Франция пък заявява, че тя не живее в България, но България живее в нея", посочи президентът.

В Тараклия има български университет, който е филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев" и там вече се обучават 200 студенти, припомни държавният глава и отправи специални благодарности към административния директор на филиала Александър Боримечков за родолюбивата кауза и грижата за опазването на българската памет сред сънародниците ни там.