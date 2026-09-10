Водата в село Плоски е годна за питейно-битови цели

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Водата от водопроводната мрежа в село Плоски, община Сандански, е годна за питейно-битови цели. Това съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Благоевград. Заключението е направено след получени два последователни резултата от изследвания, които съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

На 9 септември държавни здравни инспектори от РЗИ – Благоевград, съвместно с представители на „УВЕКС" ЕООД – Сандански, са взели проби от два пункта в село Плоски – чешма на площада и чешма при кметството. Изследвани са показателите активна реакция, остатъчен хлор и мирис. Резултатите съответстват на изискванията на Наредба № 9.

От РЗИ посочват, че са получени и протоколи от изследвания на проби, взети на 8 и 9 септември от същите пунктове, които също показват съответствие с нормативните изисквания. Населението на село Плоски е уведомено, че водата от водопроводната мрежа е годна за питейно-битови цели.

РЗИ – Благоевград ще продължи да извършва учестен мониторинг на засегнатите населени места до отмяна на бедственото положение в селата Струмяни, Илинденци, Драката и Микрево, община Струмяни.

Извършени са и проверки в Инфекциозното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение – Благоевград, филиалите на Центъра за спешна медицинска помощ в Сандански и Кресна относно данни за пациенти с оплаквания и клинични симптоми, насочващи към остри чревни инфекции и хранителни токсикоинфекции.

Към момента няма данни за повишена заразна заболяемост, включително за увеличаване на случаите на остри чревни инфекции в община Струмяни, съобщават от РЗИ – Благоевград.