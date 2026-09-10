Йотова гост на премиерата на филма за Йорданка Христова на рождения й ден (Снимки)

Честит рожден ден на неповторимата Йорданка Христова!

Благодаря за поканата да бъда гост на представянето на биографичния й филм, продукция на БНТ, "Сенки в стената: Една изповед на Йорданка Христова". Това написа президентът Илияна Йотова в своя фейсбук публикация.

Тази вечер в кино „Одеон" беше премиерата на новия филм от документалната поредица „БНТ ПРЕДСТАВЯ", посветен на певицата.

Документалният филм „Сенки в стената: Една изповед на Йорданка Христова" е посветен на нейния личен живот и разказва за човека зад сценичния образ, за спомените, срещите, любовта и приятелствата. Йорданка Христова говори открито за хората и събитията, които са я променили, за постиженията, но и за трудностите, които стоят зад един успешен и дълъг път на сцената.

Сценарист на филма е Драгомир Драганов, режисьор – Станислав Терзиев. Отговорен оператор е Кристиан Спасов, а режисьор по монтажа – Ара Хугасян.

На премиерата присъстваха и генералният директор на БНТ Милена Милотинова, министърът на културата Евтим Милошев, Орлин Горанов, Васил Найденов, Гала, Катерина Евро, Стефан Щерев, Стефан Димитров, Лора Крумова, Йорданка Фандъкова артисти и колеги на голямата Йорданка Христова.

„Мисля, че това са виновниците за филма, за тази среща, за този начин да празнувам рождения си ден – топло, но с много приятели, така че предполагам, всичко ще бъде наред", заяви Йорданка Христова пред БНТ.

„Зрителите на БНТ ще видят една напълно различна от сценичния образ Йорданка Христова. Тя за първи път от упор разкрива най-интимните подробности от личния си живот и се разделя със сенките, с които живее в празната стая, в която се превръща животът на всеки, който има привилегията да трупа години", посочи Драгомир Драганов, който е сценарист на филма.

„За една нощ направихме снимките. Това беше изповедта на Йорданка Христова. Тя беше откровена, точна, коректна. Зрителите много ще се развълнуват и ще плачат с нея и нейните истории", заяви режисьорът Станислав Терзиев. Драгомир Драганов, Илияна Йотова, Йорданка Христова и Станислав Терзиев СНИМКА: Пламен Кодров Илияна Йотова СНИМКА: Пламен Кодров Стефан Щерев СНИМКА: Пламен Кодров Драгомир Драганов, Йорданка Христова и Гала СНИМКА: Пламен Кодров СНИМКА: Пламен Кодров Йорданка Христова и Евтим Милошев СНИМКА: Пламен Кодров Орлин Горанов, Йорданка Христова и Васил Найденов СНИМКА: Пламен Кодров Васил Найденов и Йорданка Христова СНИМКА: Пламен Кодров Йорданка Христова и Лора Крумова СНИМКА: Пламен Кодров Васил Найденов СНИМКА: Пламен Кодров Йорданка Христова и Стефан Димитров СНИМКА: Пламен Кодров Йорданка Христова СНИМКА: Пламен Кодров СНИМКА: Пламен Кодров СНИМКА: Пламен Кодров СНИМКА: Пламен Кодров СНИМКА: Пламен Кодров Йорданка Христова и Йорданка Фандъкова СНИМКА: Пламен Кодров СНИМКА: Пламен Кодров

Йорданка Христова е родена на 10 септември 1943 г. в София. По майчина линия е потомка на балканския род Каралея, по бащина линия произхожда от преселнически род от българския южномакедонски град Кукуш, опожарен през Междусъюзническата война. Йорданка Христова израства в бежанския квартал на беломорските българи в София. Казва, че е наследила певческата дарба от този род; баща ѝ пеел в хор „Гусла".

Завършва школата за поп певци в класа на Милчо Левиев през 1964 г. В същата година е на турне в Румъния с Оркестъра на БНР, а до 1967 г. е солистка на оркестър „София". Същата година е на турне в Куба с орк. "Балкантон" с диригент Димитър Ганев. Снаха е на кандидат-члена на Политбюро на ЦК на БКП Григор Стоичков. С първото си участие във фестивала „Златният Орфей" през 1966 г. печели I награда за песента – „Делфините" (м. Димитър Вълчев), а година по-късно (1967 г.) на фестивала „Златен Орфей" печели III награда за песента „Песен моя, обич моя" (м. Йосиф Цанков). Концертната ѝ дейност включва над 3500 концертни участия в над 43 страни на света, между които: Канада, Куба, Русия, Никарагуа, Белгия, Швейцария, Германия, Франция, Скандинавските страни, Гърция, Кипър, Чехия, Унгария, Египет, Алжир, Испания, Сирия, Ливан и др.

Йорданка Христова е най-известната българска певица в Куба. Хиляди жени на oстрова са кръстени на нея и носят нейното типично българско име. Тя оглавява фондация „Хосе Марти" в България. Получава награда за цялостно творчество на телевизия „ММ" през 2004 г.

Тя е голям запалянко на футболния отбор ЦСКА и през 1999 г. записва неговия официален химн – песента „Сърца червени, сърца милиони". Музиката е композиция на Евгени Димитров – Маестрото, а текстът е на Ивайло Вълчев.

През 2002 г. организира голям концерт с песните на Емил Димитров под надслов „Само един живот не е достатъчен...", на който известни певци и групи изпълняват някои от най-големите хитове на певеца. На концерта Йорданка Христова изпълнява песента „Само един живот не е достатъчен".

През 2007 г. е председател на журито на риалити формата Music Idol, а 3 години по-късно, заедно с Васил Найденов, Татяна Лолова и Нешка Робева е жури в шоуто „Байландо – сцена на мечтите".

В края на 2008 г. празнува 40 години на сцената с концерт в НДК – „Животът е КУБАв".

През 2013 г. с концерта си „Влюбена в живота" отбелязва юбилей – 70-и рожден ден и 50 години на сцена. През 2014 г. участва във Vip Brother, където завършва на втора позиция.

Репертоарът на певицата включва многообразни лирико-драматични песни, като акцентът е върху латиноамерикански шлагери. Сред най-големите ѝ авторски хитове са: „Делфините", „Песен моя, обич моя", „Изповед", „Янтра", „Талисман"„Тъмночервена роза" „Тежък характер", „Като испанка", „Пред есен", „Обичай ме", „Сбогом любов" (м. Александър Бръзицов) от едноименния филм, „Аз съм сила и нежност", „Сърца червени" (Химн на ЦСКА), „Гергьовден", „Пей, сърце", „Там, някъде в душата", „Няма тъжни дни", „Години", „Патешка история", „Пипи Дългото чорапче", както и дуетните песни „Влюбени" – с Борислав Грънчаров, „Жена" – с Бисер Киров и „Човек се ражда в светлина" – с Боян Иванов. Музика за нея са писали Тончо Русев, Зорница Попова, Александър Йосифов, Найден Андреев, Морис Аладжем, Александър Бръзицов, Стефан Димитров, Петър Ступел, Вили Казасян, Борис Карадимчев, Атанас Бояджиев и много други.

През 2015 г. взема активно участие в юбилейните концерти на Мустафа Чаушев „50 години с песните на Мустафа Чаушев", които се провеждат в градовете Шумен, Добрич, Русе, Бургас, Пловдив и София.

През 2017 г. певицата е жури в ТВ предаването „Като две капки вода" сезон 5.

През 2018 г. отбелязва своя 75-годишен юбилей и 55 години сценична дейност под надслов „Моят път-ЛЮБОВ".

През юни 2020 г. представя новата си песен „Синьо".