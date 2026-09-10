РИОСВ-Бургас ще санкционира „Лукойл Нефтохим“ заради неприятни миризми

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РИОСВ-Бургас ще санкционира „Лукойл Нефтохим Бургас" заради разпространението на неприятни миризми, извън производствената площадка на рафинерията, пише БНТ.

Решението идва след десетки сигнали на жители на Бургас за силна миризма на газ и нефтопродукти през изминалата нощ в различни части на града. 40 сигнала са постъпили в регионалната екоинспекция, а 25 в общината, като част от хората съобщават и за затруднено дишане.

Последвалата проверка на регионалната екоинспекцията е установила нарушение на условие в комплексното разрешително на предприятието, свързано с интензивно миришещите вещества. Данните от мониторинговите станции не показват превишения на нормите за качество на атмосферния въздух. Отчетени са обаче по-високи концентрации на бензин, в района на кв. "Долно Езерово".