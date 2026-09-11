Експерт: Камери и глоби не стигат, трябва анализ защо се нарушават правилата

Това е началото на една промяна, за която сме настоявали да се случи. Това е единственият модел, по който системата може да се промени. Една такава нова агенция ще бъде онова ключово място, където всички институции ще започнат да си говорят, за което се провали държавната агенция "Пътна безопасност". Превенция е ключовата дума, в България ние поощряваме нарушителите, особено в социалните мрежи, когато ги показваме, защото хората се подвеждат и тръгват и те да правят същото.

Темата за пътната безопасност и създаването на нова агенция коментираха пред bTV Диана Русинова, експерт по пътна безопасност и основател и председател на управителния съвет на Европейския център за транспортни политики, доц. Зорница Тоткова, психолог от Института за изследване на населението и човека към БАН и Румен Дунев, автомобилен състезател.

В сряда стана ясно, че кабинетът създава единен национален орган, който ще отговаря за пътната безопасност - Изпълнителна агенция "Автомобилен транспортен оператор". Това съобщи премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание.

"Гарантирането на пътната безопасност изисква не само превенция и добра координация между институциите, а изисква надеждна и всеобхватна информация в реално време, изисква единен орган за управление на информацията и единен контролен орган. Всички тези действия в момента са разпокъсани между различни институции. Правителството извърши детайлен анализ и в резултат на всеобхватната работа, днес ще приемем план за реформа на пътната безопасност", заяви Радев.

"Най-важното е, че има волята нещо ново да се случи. Досега не се променяше нищо, в момента виждаме, че нещо в това уравнение се променя и се надявам да победим тази война по пътищата. Адмирираме тези действия за нова структура, но посоката, по която тръгва, не е правилната. Полицията не може да се справя с всичко на пътя. Трябва да се запознават непрекъснато с всички нови изисквания, които се появяват, за да упражнява ефективен контрол", смята Дунев.

Според него агенцията няма да даде резултат за 1 година, защото самата структура ще започне да функционира от 2027 г. "Моето предложение е да се ползват тесни специалисти в отделните дисциплини, за да се получи нещо, което да работи. Ако се прави от чиновници, които не са се занимавали с пътна безопасност, ще е много тежко", предложи той.

"Човек наистина остава с впечатление за безнаказаност и това се дължи на факта, че има структури, сега ще има нова структура, слагат се камери, засилва се контролът, глобяват се водачи, но не анализираме причините за тези нарушения, фокусирани сме върху това да хващаме. Случва се така, защото контролът е недостатъчен от гледна точка на психологическия елемент. Когато има награди и санкции, те целят промяна в поведението. Идеята е, че тогава, когато имаме наказание, не е толкова силен ефектът на наказанието от неговата тежест, а че се случва веднага и се случва за всички еднакво. Ако глобата не се прилага за всеки, а наказанието му се размива, ние нарушаваме правилата, защото и другият ги нарушава", коментира Тоткова.