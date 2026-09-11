127 пожара са потушени за последните 24 часа, един е пострадал

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Общо 127 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, един човек е пострадал. Противопожарните звена са реагирали на 72 сигнала за произшествия.

Това съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР, на сайта на ведомството.

С преки материални щети са възникнали 23 пожара, от които седем в жилищни сгради; един – в промишлена; осем – в транспортни средства; един – в горски масив.

Без нанесени материални щети са възникнали 104 пожара, от които 59 в сухи треви, горска постеля и храсти; един – в стърнища; 41 – в отпадъци.

Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции, от които три са при катастрофи в транспортни средства – две автомобилни и една железопътна, както и в съдействие на различни структури и ведомства, и на граждани в различни ситуации.

Регистрирани са и 12 лъжливи повиквания.