27 са ранени при катастрофи през изминалото денонощие

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Двайсет и седем души са ранени при станалите 23 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР на сайта на ведомството.

В София са регистрирани три тежки и 31 леки пътнотранспортни произшествия, трима души са ранени.

От началото на месеца при катастрофи в страната са загинали 11 души, а ранените са 285.

От началото на годината загубилите живота си при ПТП са 324-ма, а пострадалите – 5862-ма.

В една от катастрофите вчера 17-годишен моторист пострада тежко между селата Белодол и Мъглен край Поморие. Той е шофирал нерегистриран мотоциклет без книжка и без каска. Той е с тежка черепно-мозъчна травма и фрактура на лявата ключица.