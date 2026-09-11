Бойко Ноев за обучението на руски военни у нас: Държавата е знаела какво се случва в този център

„Провеждали са се и състезания. Казва се „Командо Challenge", в което са участвали отбори на армията, МВР, НСО, СОБТ и специализирани отряди. Това показва, че българските институции най-малкото са знаели за съществуването и дейността на центъра."

Това заяви бившият министър на отбраната Бойко Ноев пред bTV по повод твърденията на британски медии, че руски военни са се обучавали в българското село Междени за войната в Украйна. От международния обучителен център край габровското село Междени, който беше посочен като място за подобна подготовка, обаче още в четвъртък заявиха пред БНР, че тази информация е невярна и цели единствено да предизвика сензация.

Информацията бе съобщена от британският вестник The Telegraph, като се позовава на секретен разузнавателен доклад, изготвен от австралийските служби и предназначен за страните от разузнавателния алианс Five Eyes - Австралия, Канада, Нова Зеландия, Великобритания и САЩ. Оценката на Five Eyes е установила с „висока увереност", че западни военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужещи на активна служба в руската армия.

„Това иде да подскаже, че държавата знае какво се случва в този център за подготовка. И не само това - тя го одобрява и вероятно с основание, защото, като гледам подготовката, която те дават, в някои случаи тя надвишава или е по-добра от подготовката, която се дава в армейските подразделения", коментира Ноев.

Той обаче настоява да бъде изяснен механизмът за подбор и проверка на хората, които преминават през обученията.

Ноев подчерта, че според него е неприятно държавата да бъде принудена да реагира на медийни публикации, но именно журналистически разследвания през последните години са разкривали информация за дейността на руски служби в България.

Той посочи, че ако бъде разгледан сайтът на българската компания, става ясно, че тя е реномирана и има международни сертификати и партньорства. По думите му предлаганата подготовка не се ограничава само до стрелба или обучение с дронове, а обхваща широк спектър от военни умения.

Според него самото съществуване на подобен тренировъчен център не означава, че се извършва незаконна дейност.

„Въпросът е следният - тази компания дали съществува изцяло в рамките на закона и най-вероятно е така. Не вярвам, ако погледнете отново тяхната реклама, техния сайт и лицензите, които имат, това да става по някакъв тъмен начин", каза Ноев.

По думите му обаче много по-съществен е въпросът доколко дейността на подобен център се контролира от компетентните български институции.

„Обучението на военни умения навсякъде по света е силно регламентирано и контролирано. Както притежаването на оръжие, така и боравенето с оръжие, а особено и придобиването на такива умения, включително да убиваш. Кой ги придобива, най-вероятно службите трябва да знаят", подчерта той.

Ноев обърна внимание и на начина, по който чуждестранните граждани влизат в страната, за да участват в обученията. Според него трябва да се провери дали чуждестранните инструктори пребивават в България с подходящия статут и дали хората, които идват за обучение, са декларирали реалната цел на посещението си.

„Тук трябва да се види дали инструкторите, които идват в България от чужбина, трябва да идват с работна виза, а не като туристи. Хората, които идват да се обучават и да стават бойци, дали идват като туристи и какви намерения заявяват при подаването на визата", коментира той.

По думите му именно това е въпрос, който народните представители трябва да поставят пред специалните служби, включително ДАНС.

Ноев смята, че трябва да има проследяемост на хората, които придобиват подобни бойни способности.