ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Еврото леко поевтинява

Времето София 22° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23540820 www.24chasa.bg

Бойко Ноев за обучението на руски военни у нас: Държавата е знаела какво се случва в този център

2768
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Бойко Ноев

„Провеждали са се и състезания. Казва се „Командо Challenge", в което са участвали отбори на армията, МВР, НСО, СОБТ и специализирани отряди. Това показва, че българските институции най-малкото са знаели за съществуването и дейността на центъра."

Това заяви бившият министър на отбраната Бойко Ноев пред bTV по повод твърденията на британски медии, че руски военни са се обучавали в българското село Междени за войната в Украйна. От международния обучителен център край габровското село Междени, който беше посочен като място за подобна подготовка, обаче още в четвъртък заявиха пред БНР, че тази информация е невярна и цели единствено да предизвика сензация.

Информацията бе съобщена от британският вестник The Telegraph, като се позовава на секретен разузнавателен доклад, изготвен от австралийските служби и предназначен за страните от разузнавателния алианс Five Eyes - Австралия, Канада, Нова Зеландия, Великобритания и САЩ. Оценката на Five Eyes е установила с „висока увереност", че западни военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужещи на активна служба в руската армия.

„Това иде да подскаже, че държавата знае какво се случва в този център за подготовка. И не само това - тя го одобрява и вероятно с основание, защото, като гледам подготовката, която те дават, в някои случаи тя надвишава или е по-добра от подготовката, която се дава в армейските подразделения", коментира Ноев.

Той обаче настоява да бъде изяснен механизмът за подбор и проверка на хората, които преминават през обученията.

Ноев подчерта, че според него е неприятно държавата да бъде принудена да реагира на медийни публикации, но именно журналистически разследвания през последните години са разкривали информация за дейността на руски служби в България.

Той посочи, че ако бъде разгледан сайтът на българската компания, става ясно, че тя е реномирана и има международни сертификати и партньорства. По думите му предлаганата подготовка не се ограничава само до стрелба или обучение с дронове, а обхваща широк спектър от военни умения.

Според него самото съществуване на подобен тренировъчен център не означава, че се извършва незаконна дейност.

„Въпросът е следният - тази компания дали съществува изцяло в рамките на закона и най-вероятно е така. Не вярвам, ако погледнете отново тяхната реклама, техния сайт и лицензите, които имат, това да става по някакъв тъмен начин", каза Ноев.

По думите му обаче много по-съществен е въпросът доколко дейността на подобен център се контролира от компетентните български институции.

„Обучението на военни умения навсякъде по света е силно регламентирано и контролирано. Както притежаването на оръжие, така и боравенето с оръжие, а особено и придобиването на такива умения, включително да убиваш. Кой ги придобива, най-вероятно службите трябва да знаят", подчерта той.

Ноев обърна внимание и на начина, по който чуждестранните граждани влизат в страната, за да участват в обученията. Според него трябва да се провери дали чуждестранните инструктори пребивават в България с подходящия статут и дали хората, които идват за обучение, са декларирали реалната цел на посещението си.

„Тук трябва да се види дали инструкторите, които идват в България от чужбина, трябва да идват с работна виза, а не като туристи. Хората, които идват да се обучават и да стават бойци, дали идват като туристи и какви намерения заявяват при подаването на визата", коментира той.

По думите му именно това е въпрос, който народните представители трябва да поставят пред специалните служби, включително ДАНС.

Ноев смята, че трябва да има проследяемост на хората, които придобиват подобни бойни способности.

Бойко Ноев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Соларните системи могат да намалят сметките за ток - вижте как (Видео)