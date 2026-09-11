"Възраждане" заговори за промени в конституцията ни - македонският език бил разновидност на българския

За потенциални промени в българската конституция заговори лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. А концепцията му за изменения е свързана с вписването на македонския език като регионална разновидност на българския.

Идеята му стана ясна по време на днешната декларация от името на парламентарната група, а конкретен повод - признанието на волейболиста Георги Георгиев, че македонската федерация ги е задължила на отговарят на английски при въпроси от българските медии. След мача срещу България той изпълни указанията, макар да е живял няколко години у нас.

Това е сериозно политическо насилие, гневен бе Костадинов на македонската федерация. И припомни, че президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова е отговаряла на английски при посещението си у нас. Според Костадинов това било нейно право, но когато един човек е принуждаван против волята си да говори на чужд език, а не на родния си майчин - български диалект, това е насилие. Той дори изчете писмо на македонски до "Възраждане" във връзка с делото, което се води срещу Ива Михайлова и подчерта, че всички са го разбрали.

Защо в тази ситуация нашата държава мълчи, попита той. И разказа как каталунците са решили проблема с валенскианския - разписали в конституцията си, че основен език е каталунския, а валенсианския е регионална негова разновидност. „Ние трябва ясно и категорично да го отбележим, дори ако щете и с промяна в нашата конституция, че българският език има две други регионални норми, писмени – едната в Македония и другата е на банатските българи", заяви Костадинов. И уточни, банатските българи говорят български, но пишат с латински букви от повече от 300 г.

И, за да бъде разбран и в Скопие, завърши "на македонски диалект": Били сме един народ, сме един народ и ке бидеме един народ, бугарите в Бугария и бугарите в Македония сме един народ.