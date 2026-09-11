Условията за туризъм в планините са много добри

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Много добри са условията за туризъм днес. Времето е ясно и тихо. Температурите са между 11 и 18 градуса.

Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Днес ще бъде предимно слънчево, следобед и горещо, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

През изминалото денонощие планинските спасители са се включили в няколко акции за оказване на помощ на пострадали. Парапланерист е бил със счупено бедро в района на Сопот. Планинските спасители са помогнали на още един парапланерист да бъде свален от дърво. Германски турист е бил издирван в района на Средна гора. Български турист е бил загубен между Алеко и Бистрица, но е бил открит.