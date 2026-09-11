Нивото на Дунав продължава да спада, остават ограниченията за газене на кораби

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Минимален спад на нивото на река Дунав е регистриран през последните 24 часа по всички водомерни постове в българския участък на реката. Това съобщиха от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД).

Понижението на водното ниво варира между 1 и 6 сантиметра. Най-значителен е спадът при Силистра, където е отчетено ниво от минус 110 сантиметра спрямо условната кота нула. При Русе нивото е минус 121 сантиметра, отчетоха от ИАППД, пише БТА.

По информация на дирекция „Речен надзор" през последното денонощие няма нови случаи на заседнали плавателни съдове във или извън корабоплавателния път.

Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целия български участък на Дунав.

Хидроложката обстановка остава усложнена.