Наднормено съдържание на уран във водата в четири села в община Симеоновград

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Ограничава се ползването на вода за питейни нужди в четири села в община Симеоновград заради наднормено съдържание на уран, съобщи на сайта си Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Хасково, пише БТА.

Лабораторни анализи са показали, че водата от зона за водовземане „Азмака", с която са снабдявани селата Калугерово, Навъсен, Пясъчево и Троян, съдържа 31,1 микрограма на литър естествен уран при допустим праг 30 микрограма на литър.

Връчено е предписание, според което водният оператор следва да организира снабдяване с чиста вода с цистерни или водоноски.

Предходната рестрикция, наложена от РЗИ в област Хасково заради неотговаряща на стандарта вода, беше на 5 септември в ивайловградското село Попско, където изследванията показаха завишено съдържание на олово.