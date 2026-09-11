Община Смолян обяви ден на траур заради загиналите при катастрофа братя Николай и Антоан

11 септември е обявен за Ден на траур на територията на Община Смолян в памет на загиналите при тежката катастрофа братя по пътя Смилян – Смолян. „Решението ми е в знак на съпричастност към близките на починалите", написа кметът Николай Мелемов.

Злополучният инцидент, при който загинаха Николай Узунов (17 г.) и Антоан Узунов (18 г.), стана на 8 септември около 22:05 часа на републиканския път, на около 3 километра преди Смолян.

18-годишният водач на „Опел Вектра", който има свидетелство за управление от 3 август т.г., е загубил контрол над автомобила заради несъобразена скорост. Колата е навлязла в лентата за насрещно движение и се е ударила в „Хонда CR-V", управлявана от 43-годишен мъж, който се е движел правомерно в своята лента.

В „Опел"-а са пътували четирима души. Двамата братя са загинали при сблъсъка. Другият пътник, също 18-годишен, е получил по-леки наранявания и е настанен в болница за изследвания и наблюдение.

При катастрофата са пострадали и двамата пътуващи в „Хонда"-та. 43-годишният водач е с открита фрактура на дясното бедро, а пътничката до него е с фрактура на гръдната кост и лявата ключица. И двамата са настанени за лечение.

Националните и общинските знамена на всички общински сгради ще са свалени наполовина. Отменя се провеждането на всички развлекателни мероприятия и спортни състезания през траурния ден. Организаторите на предварително планирани събития, които не могат да бъдат отменени, са призовани да се съобразят с обявения траур, като началото бъде отбелязано с минута мълчание в памет на загиналите.

„Тази неописуема трагедия е болезнено и разтърсващо напомняне за това колко крехък е човешкият живот и колко фатална може да бъде всяка проява на неразумност зад волана. На пътя няма място за компромиси и миг невнимание – само секунда ни дели от това да загубим най-ценното: бъдещето на децата ни, съдбите на цели семейства и житейския път на млади хора, които са имали целия живот пред себе си. Нека паметта на Николай и Антоан ни бъде предупреждение да бъдем внимателни, отговорни и разумни, за да опазим най-святото – човешкия живот.

В този тежък момент изразявам най-искрените си съболезнования към семейството, близките и цялата общност на село Смилян", пише още Мелемов.