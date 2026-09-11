Двойно увеличение на данъчните оценки на имотите до 2029 г. въвеждат управляващите

Актуализират ги с 30% от 2027 г.

Предстои актуализация на данъчните оценки на имотите. Това съобщи депутатът от "Прогресивна България" и председател на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия Стефан Белчев пред БНТ.

По думите му това се налага, защото те не са актуализирани от 2007 г.

"От тогава инфлацията се е вдигнала няколко пъти. За следващата година тези данъчни оценки ще се актуализират с 30%, а най-вероятно за следващите две години с по още 35%, така че в края на 2029 г. ще имаме една актуализация със 100% на тази данъчна оценка", обясни той.

Белчев заяви, че преди да се приеме бюджетът за следваща година ще има една "скоростна актуализация" на част от данъчните закони.

"Септември и началото на октомври наистина ни очаква една гореща есен в парламентарния живот", каза той.

Според него в България нямало угодия. "Всички искат реформи, когато тръгнем да правим някакви, те се посрещат на нож. Така е и с държавната администрация", обясни депутатът.

Белчев каза още, че реформата в държавната администрация става бавно, защото съпротивата "отвътре" не е малко.

Той коментира и вчерашното предложение на "Прогресивна България" относно хазарта и бързите кредити. Белчев уточни, че по-скоро се обсъжда ограничаване на рекламата, а не пълната ѝ забрана.

"Аз вчера си направих труда да прегледам как е повлияло пълното ограничение на цигарите, да речем, или на твърдия алкохол – по никакъв начин. В този аспект аз смятам, че освен ограничение на тази реклама, трябва да има и ред други мерки, за да може да се намали тази болест и пристрастия на много от нашите сънародници към хазарта", обясни депутатът.

Белчев каза, че не се притесняват от натиск от страна на хазартния сектор и смята, че ще се справят "много бързо", защото имат пълно мнозинство.

Сред предложенията на "Прогресивна България" е и да се спре кандидатстването за бързи кредити през нощта.

"Защото всички знаем, че обикновено хора, които през телефон или лаптоп се опитват да се сдобият с 200-300-400 евро, те обикновено не са за лекарства, а са най-вероятно за казина, ротативки и т.н. Аз смятам, че това е една добра практика, която ние сме припознали от някои други държави, в Румъния например, и смятаме, че тя ще бъде успешна в България", обясни той.

Депутатът обясни още, че до 15 октомври България трябва да представи в Европейската комисия плановете си, а проектът за бюджет за 2027 г. трябва да бъде готов около края на октомври. Той заяви, че управляващите искат да започнат следващата година на чисто.

"Силно се надяваме това да бъде факт. Народното събрание възложи три наистина много отговорни одита на Сметната палата. Това са одити, от които резултати искаме наистина да разберем какво се е случвало до момента, на какво сме стъпали и как оттук нататък ние можем да надграждаме", каза той.

Сред проверките са одити на АПИ, НОИ и МТСП, както и на бюджетирането в Министерството на финансите.