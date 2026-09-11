Литийно шествие и богослужения за 1700 г. от намирането на Честния и Животворящ Кръст Господен

В събота и неделя ще бъдат отслужени празнични богослужения по случай 1700-ата годишнина от намирането на Честния и Животворящ Кръст Господен, съобщават от Софийската Света митптрополия.

На 12 септември (събота) от 17 ч. в храм „Въздвижение на Св. Кръст Господен", жк „Лозенец", ще бъде отслужена малка вечерня. В 17,30 ч от храма ще започне литийно шествие към патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски", в което ще участват Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, митрополитите от Светия Синод, архиереи, духовници и миряни от София и страната. Шествието ще пристигне в "Св. Александър Невски" около 18,30 ч, след което там ще бъде отслужено всенощно бдение. На Литийното шествие ще бъде носена частица от Честния Кръст Христов, на която вярващите ще могат да се поклонят по време на бдението.

На 13 септември (неделя) от 9,30 ч в патриаршеския храм ще бъде отслужена света Литургия, възглавена от Негово Светейшество Българския патриарх Даниил, в съслужение с Високопреосвещените митрополити на Св. Синод, архиереи и духовници от София и страната.

Ето и програмата на събитията: 12 септември (събота)

17:00 ч. – Малка вечерня в храм „Въздвижение на Св. Кръст Господен", жк „Лозенец".

17:30 ч. – Литийно шествие от „Въздвижение на Св. Кръст Господен" до ПКСХП „Св. Александър Невски", с маршрут: бул. „Черни връх" – ул. „Проф. Фритьоф Нансен" – ул. „Ангел Кънчев" – ул. „Граф Игнатиев" – ул. „Алабин" – бул. „Витоша" – храм „Св. вмчца Неделя" – пл. „Независимост" – бул. „Цар Освободител" – ул. „Г. С. Раковски" – ПКСХП „Св. Александър Невски".

18:30 ч. – Всенощно бдение в ПКСХП „Св. Александър Невски".

13 септември (неделя)

09:00 ч. – Посрещане на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил в ПКСХП „Св. Александър Невски".

09:30 ч. – Патриаршеска св. Литургия в ПКСХП „Св. Александър Невски".

От Софийската Света митрополия призовават православните християни да участват в Литията и в празничните богослужения.