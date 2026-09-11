София дава свободен достъп до нови данни за улици, адреси и транспорт

Първите 28 набора от геопространствени данни на общинското дружество „ГИС София" вече са достъпни за свободно използване. Столичната община започна поетапното отваряне на пространствената информация след решение на Столичния общински съвет и проведено публично обсъждане, съобщиха от общината.

Разработени и подложени на обществено обсъждане бяха „Общи условия за откриването за публично ползване на данните за геодезия, кадастър, устройственото планиране, фотограметрията, картографията чрез „ГИС-София" ЕООД", както и списъци с данни. Те обхващат широк спектър от информация – от градоустройство, транспортна и подземна инфраструктура до зелени системи, екология, културно наследство, геодезия и цифрови ортофотопланове.

„Целта на отварянето на данните е не само да осигури повече прозрачност, но и да създава все по-голяма практическа стойност за София и нейните жители", заяви заместник-кметът по дигитализация и информационни системи Иван Гойчев.

Към момента са достъпни данни за изборните секции, имената на улиците и адресите на сградите – както стари, така и нови, зоните за недвижими културни ценности, данни за определяне на таксите за издаване на разрешения за строеж и други. Предстои поетапното отваряне и на още набори от географските информационни системи.

Столичната община вече е публикувала над 330 набора отворени данни в различни области – от мобилността до социалните услуги. Платформата за градски данни на Столична община ще се обновява постоянно с нова информация, която може да бъде свободно използвана от граждани, бизнеса, организации и разработчици.

Паралелно с това започна и разработването на изцяло нова стратегия за дигитална трансформация и иновации на Столичната община. В момента се провеждат тематични работни групи, в които експерти и заинтересовани страни съвместно приоритизират водещите политики и услуги с хоризонт до 2030 г.