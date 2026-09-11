Затвориха ресторант в Цигов чарк, предлагали месо с изтекъл срок на годност

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Затвориха ресторант към хотел в курорта Цигов чарк заради нарушения в съхраняването и предлагането на храни. Това съобщиха от Областната дирекция по безопасност на храните в Пазарджик след проверки на инспектори в района.

Установени са храни с изтекъл срок на годност, както и храни без необходимата информация за произход и етикетиране. В подготвително помещение на ресторанта е извършвано и пране на спално бельо от хотелската част – дейност, несъвместима с приготвянето и предлагането на храни.

Инспекторите са възбранили и насочили за унищожаване над 72 кг храни от животински произход – свинско, пилешко и агнешко месо, месни продукти, риба и рибни продукти.

Връчена е покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

ОДБХ – Пазарджик продължава официалния контрол в обектите за търговия и обществено хранене на територията на областта, включително в туристическите и курортните райони. При проверките се следят произходът и проследимостта на храните, сроковете на годност, условията за съхранение и спазването на хигиенните изисквания.