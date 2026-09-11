Протестиращи пред Съдебната палата в Плевен за справедливост по делото за катастрофата със Сияна

Граждани се събраха пред Съдебната палата в Плевен с настояване за справедливост по делото за катастрофата, при която на 31 март миналата година загина 12-годишната Сияна Попова. Днес тя трябваше да навърши 14 години.

За кратко протестиращите блокираха движението в района на кръстовището между Общината и Съдебната палата.

Днес в Окръжния съд в Плевен трябва да се проведе 12-ото заседание по делото. Очакваше се на него да бъде представена комплексна автотехническа и съдебномедицинска експертиза, но от съда съобщиха вчера, че тя все още не е готова.

„Изобщо няма внесена експертиза. За сметка на това има внесена молба от защитата на обвиняемия Георги Александров той да бъде освободен с по-лека мярка за неотклонение. Това се случва, защото държавата го позволява, защото няма закон за вещите лица, защото ни се демонстрира десетки години едно фалшиво желание за съдебна реформа", каза преди началото на заседанието бащата на Сияна – Николай Попов.

До този момент по делото са проведени 11 открити заседания. Разпитани са свидетелите, посочени в списъка към обвинителния акт, както и допълнително поисканите от страните свидетели. Изслушани са и част от вещите лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи.

В рамките на производството са извършени и множество съдебноследствени действия, припомниха от пресцентъра на Окръжния съд в Плевен.

Защитата на подсъдимия три пъти е внасяла искане за промяна на мярката му за неотклонение от „задържане под стража" в по-лека.

И при трите случая съдът е отхвърлил исканията. Към момента мярката за неотклонение на подсъдимия остава най-тежката, предвидена от закона.

По думите на Николай Попов е необходимо спешно да бъде приет закон за вещите лица, който да предотврати забавянето на експертизите и да гарантира реална отговорност за действията им.

„Трябва да има реално носене на отговорност от вещите лица, защото те са скритите съдии по делата", коментира Попов.

Той заяви още, че липсата на правосъдие засяга не хората в парламента или президентството, а обикновените граждани, които са принудени да излизат на протести пред съдебните палати в страната с искания за справедливост.

„От липсата на правосъдие не страдат хората в парламента или президентството, а ние, обикновените български граждани, които са принудени да се събират и да протестират пред съдебните палати в страната с искания за справедливост, тъй като тя не ни бива давана от самата държава", заяви Попов.