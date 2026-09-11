26-годишен преследвал и отправял закани към шофьорка на пътя между села в Монтанско

Жена шофьор е била преследвана от друг водач на пътя и към нея са били отправяни заплахи.

На 10 септември 2026 г. около 21,12 ч. чрез спешния телефон 112 в РУ Лом е получен сигнал от жена, която съобщила, че докато управлява лекия си автомобил „Фолксваген Голф", е преследвана от друг автомобил „Алфа Ромео".

По нейни данни, водачът на втория автомобил неколкократно е препречвал пътя ѝ и я е принудил да спре. След спирането мъжът слязъл, започнал да удря по стъклото на автомобила ѝ и е отправил закани за убийство, които са възбудили у нея основателен страх.

В хода на предприетите незабавни действия е установено, че извършител е 26-годишен жител на село Септемврийци. По разпореждане на дежурен прокурор при Районна прокуратура - Монтана, той е установен и спрямо него е взето отношение по чл. 65 от Закона за МВР - издадено му е писмено предупреждение. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 144, ал. 3, във вр. с ал. 1 от НК.