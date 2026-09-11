Янка Тянкова за кандидатите за ВСС: Устното представяне е по-важно

Председателят на правната комисия Янка Тянкова отказа да разкрие от кого "Прогресивна България" ще търси подкрепа за избира на парламентарната квота във ВСС. Не каза конкретно и кои формации може да получат гласове от управляващото мнозинство.

На брифинг в парламента тя уточни, че днес изтича срока за събиране на имената, а списъкът ще бъде публикуван до понеделник. Все пак обаче те ще бъдат качени на сайта на народното събрание още днес. Преди официалното им обявяване обаче Тянкова не пожела да ги коментира.

Нито една партия в НС обаче няма достатъчно депутати, за да избере самостоятелно квотата в НС - необходими са 160, а дори най-голямата група на "Прогресивна България" разполага само със 131 депутати.

"ПБ ще търси подкрепа за тези, които покажат и докажат в изслушването на правна комисия, че наистина притежават тези професионални качества. Това се преценява на публичното обсъждане. Документите са едно, а личната изява е друго", заяви шефката на комисията. И добави, че като преподавател знае кой е подготвен: "не като проверя резултата от теста, а като чуя какво говори".

На въпрос дали актуална е позицията на партията, че преговори ще се водят с всички без ГЕРБ и ДПС Тянкова каза: "Публично оповестените от партията становища по този въпрос би следвало да се поддържат. Но всяка достойна кандидатура, която е внесена в рамките на срока следва да бъде изслушана и подкрепена, ако заслужава да бъде подкрепена".

Брифингът на управляващите бе посветен на приетите на първо четене вчера изменения в ГПК, свързани с т.нар SLAPP дела срещу журналисти и общественици. Тянкова подчерта, че с тях се въвежда ново производство, касаещо публичното участие на ответника. То е ново за националното ни законодателство, но не и за ЕС и е свързано с директивата "Дафне" и цели защита за журналисти, общественици, хора на науката и "всички, които защитават обществено полезни каузи". Идеята е да се сложи край на "делата шамари" срещу хора, които повдигат неудобни въпроси по важни теми.

С приемането на проекта се надяваме в много по-голяма степен да се защитават правата на хората, които защитават справедливи каузи, каза Тянкова.

За първи път управляващото мнозинство предлага промяна в закон, който да защитава хората, които биха могли да бъдат най-големите му критици, каза съпартийката й Николета Тодорова.