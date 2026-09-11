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Млада майка скочи от УМБАЛ "Свети Георги" и почина

24 часа Пловдив онлайн

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Сградата на хирургически клиники на УМБАЛ Св. Георги

Жена на около 35 г. е скочила от УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив и е загинала, научи "24 часа".

Това се е случило в сряда около 15 часа. 

По първоначални данни часове по-рано жената е станала майка в друго лечебно заведение, но заради усложнение се е наложило да бъде преместена в УМБАЛ "Свети Георги" в Клиниката по лицево челюстна хирургия. 

Няколко часа след приемането в болницата жената е скочила от четвъртия етаж на здравното заведение.

На място са пристигнали служители на Второ районно управление, които разследват причините, довели до фаталния край.

Сградата на хирургически клиники на УМБАЛ Св. Георги

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