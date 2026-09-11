Млада майка скочи от УМБАЛ "Свети Георги" и почина

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Жена на около 35 г. е скочила от УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив и е загинала, научи "24 часа".

Това се е случило в сряда около 15 часа.

По първоначални данни часове по-рано жената е станала майка в друго лечебно заведение, но заради усложнение се е наложило да бъде преместена в УМБАЛ "Свети Георги" в Клиниката по лицево челюстна хирургия.

Няколко часа след приемането в болницата жената е скочила от четвъртия етаж на здравното заведение.

На място са пристигнали служители на Второ районно управление, които разследват причините, довели до фаталния край.