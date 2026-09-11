Проверяват обществени поръчки за изграждане на туристическа пътека в край Враца

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Полицията във Враца разследва провеждането на обществени поръчки по проект за 185 189 лв. за изграждане на туристическа пътека „Николов чукар" в село Кунино, община Роман.

Това съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР – Враца, пише БТА.

При извършения оглед на пътеката и съоръженията по нея са установени изгорели беседки, пейки, парапети и др. Ще се събират и проверяват улики за евентуално умишлено увреждане и унищожаване с цел заличаване на липси и/или следи от некачествено изпълнение на техническото задание по проекта.

От Община Роман са иззети всички съотносими по делото документи. Разследващите ще проверяват и работата на длъжностни лица в Община Роман, работещи по проекта и евентуална тяхна съпричастност за извършени престъпления по Наказателния кодекс.

Досъдебното производство се води под надзора на Окръжна прокуратура-Враца, а по него работят служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност".

Според доклада за работата на ОД на МВР-Враца за миналата година по линия на противодействие на престъпления по линия „корупция" са извършени проверки по девет преписки, като всички са приключени и изпратени на прокуратурата. Проверките са в сферата на здравеопазването, държавната и местната власт, социалните дейности и образованието.