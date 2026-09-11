Мирчев към Борисов: Той е интригант, не вярвайте на лъжите му

"Да, България" официално обявиха подкрепа за кандидатурата на Андрей Гюров като президент. "Той е проевропейски президент и е човек, който може да води България напред и в Европа", обяви съпредседателят на партията Ивайло Мирчев.

Той и другия съпредседател на формацията Божидар Божанов категорично отхвърлиха и обвиненията на Бойко Борисов, който ден по-рано обяви, че ДБ пречат на кандидатурата на Гюров и Кандев за "Дондуков" 2.

"В момента виждам как ДБ пречи на Гюров и Кандев и се договаря за Висшия съдебен съвет. Хората от "Прогресивна България" нямат още опит, но ще разберат. Всичко, което не е на ДБ е лошо, само тяхното е добро", иронизира Борисов в четвъртък..

"Борисов наговори толкова глупости. Нищо от това, което каза не е вярно. Няма сделки. Няма фиксирани неща. Колко по-малко слушате Борисов, толкова по-добре", заяви Божанов като допълни, че "съвсем се е объркал човекът".

Мирчев пък добави, че Борисов е "известен като най-големият политически интригант". Не вярвайте на лъжите на г-н Борисов, настоя депутатът. Според него вместо да се занимава с интриги и да обикаля страната лидерът на ГЕРБ трябва "да си намери кой да му зададе въпрос верни ли са заключенията на американската държава, че е получавал пари от Черепа Васил Божков".

На въпрос актуален ли е съветът към Гюров, че трябва да търси подкрепа от ГЕРБ, Божанов каза, че той наистина трябва да търси много по-широка подкрепа извън партийните ядра. "Така е разумно и правилно, президентските избори са мажоритарни, това е път към успеха", каза Божанов. А на въпрос защо въпреки нуждата от подкрепа от ГЕРБ са така остри към Борисов, той подчерта, че вотът зависи от гласовете на българските граждани, а не на договорки в партийни централи. "Убедени сме, че няколкото опортюнисти от ГЕРБ, които отидоха при инициативния комитет на Йотова няма да заблудят десните проевропейски избиратели на ГЕРБ и те ще направят своя избор", заяви съпредседателят на "Да, България".