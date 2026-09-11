Първият минен ловец пристига у нас през октомври, чакаме отговор и за до 8 самолета F-16

Изпратено е запитване към нидерландската страна относно възможността България да наеме до 8 самолета F-16

Първият от общо седем кораба тип „минен ловец", които България ще получи от Нидерландия и Белгия, се очаква да пристигне у нас най-късно през октомври. Това стана ясно по време на среща на министъра на отбраната Димитър Стоянов с посланика на Кралство Нидерландия в България Н. Пр. Артур ден Хартог.

Три от корабите са от флота на Нидерландия и предоставянето им е част от двустранното отбранително сътрудничество между двете държави. Заедно с минните ловци България ще получи и необходимите резервни части и спомагателно оборудване.

България ще получи седемте кораба безплатно, но ще трябва да поеме разходите за възстановяването им, които са изчислени на около 42 млн. евро. Ремонтът и пълното възстановяване на бойните им способности ще отнемат около четири години, а страната ни ще трябва и да обучи украински екипажи. Корабите са втора употреба и ще заменят остаряващи единици във флота.

Стоянов изрази благодарност за предоставянето на корабите и подчерта значението им за развитието на способностите на българските Военноморски сили. По думите му те ще имат важна роля и за приноса на България към противоминните дейности в Черно море, съобщиха от военното министерство.

Посланик Артур ден Хартог отбеляза, че предоставянето на минните ловци е принос на Нидерландия към сигурността на корабоплаването в Черно море както за България, така и за останалите черноморски държави.

По време на разговорите е обсъдена и възможността България да разшири способностите си за охрана на въздушното пространство и изпълнение на съюзническите ангажименти. „Изпратили сме запитване към нидерландската страна относно възможността да наемем до 8 самолета F-16 за период до 2030 г. и очакваме Вашия отговор", заяви министър Стоянов.

Той припомни и успешната съвместна мисия на българските и нидерландските Военновъздушни сили по охрана на въздушното пространство през 2022 г. и отправи покана за реализирането на нова съвместна мисия.

Министърът представи пред нидерландския посланик и предприетите от правителството мерки за модернизация на Въоръжените сили и изпълнение на ангажиментите на България към НАТО.

Сред обсъдените теми са били още подкрепата за Украйна, укрепването на съюзническия възпиращ потенциал и оперативната съвместимост, военното образование и подготовка, както и сътрудничеството в областта на киберсигурността.

Н. Пр. Артур ден Хартог потвърди готовността на Кралство Нидерландия да продължи сътрудничеството с България за укрепване на колективната сигурност и отбранителните способности на Европа.