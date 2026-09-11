Асен Василев с първи изстрел срещу Илияна Йотова

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Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев даде брифинг за помилван от вицепрезидента от 2022 г. и потвърди, че се връщат към тази история заради президентските избори

Обяснения и отказ от президентската надпревара поиска от Илияна Йотова лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев. Причината - според него през декември 2022 г. в качеството си на вицепрезидент тя "е помилвала наркодилър - хванат и осъден на15 г. от гръцките власти за разпространение на наркотици". "Лицето е Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар", заяви Василев на брифинг в парламента.

Според него като мотив е записано "здравословно състояние, представляващо опасност за живота на молителя и би било нехуманно да остане в затвора".

Василев подчерта, че мъжът е пусна 10 г. преди да му изтече присъдата.

Заловен е с 5 кг кокаин през 2023 г.

Освобождаването му станало без знанието на българските граждани - Василев настоя, че мотивите не са публични, а указ 119, с който е помилването, не е публикуван в Държавен вестник.

Юристи обаче са категорични, че тези укази не се публикуват в Държавен вестник.

"Призоваваме г-жа Йотова ясно да обясни защо е пуснала наркодилър на свобода 10 г преди да изтече присъдата му. Ако не може да даде ясен отговор трябва да се оттегли от президентската надпревара незабавно", настоя лидерът на ПП.

А на въпрос защо вадят тази стара история точно сега, депутатът призна:

"Йотова сега за първи път след тази случка иска доверието на българските граждани". Това не било компромат, защото не съдържало лъжа, твърди Василев.