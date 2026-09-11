Смилян изпраща с много сълзи загиналите братя Антоан и Николай

Само за два дни едно семейство стигна от дома си до най-страшното място за всеки родител - погребението на две деца, скърбят хората в родопското село

С много скръб Смилян днес ще се сбогува с двама братя, които загинаха при катастрофа по пътя Смилян - Смолян, Николай и Антоан Узунови, на 17 и 18 г.

"Цялото село е в траур. Хора, които са ги познавали, ги описват като добри и уважавани момчета. Само за два дни едно семейство стигна от дома си до най-страшното място за всеки родител - погребението на две деца. Не на едно. На две.

Двама братя, които са тръгнали заедно и няма да се приберат.

Днес техните близки няма да ги чакат да отворят входната врата.

Ще ги изпратят за последен път", написа в социалните мрежи Мария Милковска.

18-годишният шофьор на "Опел Вектра", в който са пътували братята, вече е привлечен като обвиняем и е задържан от прокуратурата за срок до 72 часа. Той е имал книжка от 3 август т.г. Разследването е за причиняване по непредпазливост на смъртта на двама души и телесни повреди при пътнотранспортно произшествие.

По първоначални данни автомобилът е бил управляван с несъобразена скорост, водачът е загубил контрол, колата е навлязла в насрещното движение и се е ударила в правилно движеща се „Хонда". При инцидента пострадаха и други трима момчета, които са настанени в болница в Смолян.

Днес община Смолян обяви ден на траур в памет на загиналите братя. Националните и общинските знамена на всички общински сгради ще са свалени наполовина. Отменя се провеждането на всички развлекателни мероприятия и спортни състезания.