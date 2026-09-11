Радев: Висшият съдебен съвет ще се избира както досега - със 160 гласа

Надявам се да има разум да не се блокира процеса, да не се изполва за тяснопартийни нужди и идеологическа пропаганда, коментира той избора на нов ВСС

Готвим всеобхватни законови промени, които да изсветлят хазартния бизнес, да ограничат пристрастяването към него и да повишат събираемостта

Всяко ново ръководство на БНТ има право да реорганизира своята програма. Нима досега не се е правило така, коментира той свалянето от ефир на Георги Ангелов

Големият въпрос, който постави 11-и септември, е до каква степен могат да се ограничават човешките свободи в името на безопасността, категоричен бе премиерът

Сроковете за промяна в Конституцията са дълги, промените в нея са тежка процедура и изискват много време. Членовете на ВСС ще се избират по старите правила (със 160 гласа, а не 140, каквито промени искат да направят от "Прогресивна България" - б.р.).

Това заяви премиерът Румен Радев, след като връчи отличието "Национална диплома" на 5 зрелостници, изкарали оценка отл. 6 в дипломата си за завършено средно образование, но и на 3-те държавни зрелостни изпити (двете задължителни и 1 по желание - б.р.)

Само 4 партии внесоха своите кандидатури - "Прогресивна България", "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане".

"Не ме изненадва (че ГЕРБ и ДПС не издигнаха свои кандидати за ВСС - б.р.), въпросът е да не се превърне изборът на членове на ВСС в партийни игри и залози. Това ще бъде пагубно за съставянето на нов Висш съдебен съвет. Ако наистина целта на партията е да изберем ВСС сред най-добрите кандидати, те не трябва да блокират този процес", каза Радев.

Премиерът заяви, че диалог за подкрепа на кандидатурите се води между парламентарната група на ПБ и другите групи в парламента.

"Надявам се да има разум да не се блокира процеса, да не се изполва за тяснопартийни нужди и идеологическа пропаганда, а да се придържаме към тези всеобхватни критерии, които ще се приложат към новия избор, и той да бъде обективен", каза още той.

"Въпросът с хазарта не е само в ограничаването на рекламата. Ние готвим всеобхватни законови промени, които да изсветлят този бизнес, да ограничат пристрастяването към него и да повишат събираемостта. Искаме да се предотвратят всякакви опити с този бизнес да се перат пари, той е вързан, разбира се, и с бързите кредити", коментира той заявката на партията си да спре рекламите на хазарт.

Вчера британският вестник The Telegraph съобщи, че руски военни са били обучавани в габровското село Междени от британските спецчасти. Вестникът се позовава на секретен разузнавателен доклад, изготвен от австралийските служби и предназначен за страните от разузнавателния алианс Five Eyes - Австралия, Канада, Нова Зеландия, Великобритания и САЩ.

"Няма какво да коментирам по медийни публикации. Мога да ви кажа, че това са абсолютни спекулации", категоричен бе премиерът.

По повод годишнината от падането на кулите Близнаци в САЩ на този ден през 2001 г., премиерът заяви, че "тероризмът няма място в нашето общество".

"Ние трябва да ограничим всякакви прояви на тероризъм, а това е изключително трудна задача. Искат се всеобхватни действия в много насоки, много институции и взаимодействие с нашите партньори. Големият въпрос, който постави 11-и септември, е до каква степен могат да се ограничават човешките свободи в името на безопасността. Все още няма точен отговор на този въпрос и това е една от дискусиите на нашето време", каза Радев.

Относно свалянето на предаванията на журналиста Георги Ангелов от ефира на БНТ и критиките от опозицията, че може да има политическа намеса в ръководството на обществената телевизия, премиерът заяви, че няма никаква такава намеса в работата на БНТ "поне от наша страна - и като управляващи, и като партия".

"Ако някой друг си позволява да се меси, това е за негова сметка. Всяко ново ръководство на БНТ има право да реорганизира своята програма. Нима досега не се е правило така", запита той.