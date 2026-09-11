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Пробите за алкохол и наркотици на шофьора и машиниста от катастрофата край Враца са отрицателни

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СНИМКА: Фейсбук/Hari Stefano

Отрицателни са пробите за алкохол и наркотици на шофьора на товарния автомобил и на машиниста след вчерашната катастрофа край Враца, при която пътнически влак се блъсна в тежкотоварен камион на железопътен прелез.

Шофьорът на камиона е 49-годишен мъж от Килифарево, област Велико Търново. При инцидента няма пострадали хора.

Катастрофата е стана около 17:20 часа на железопътен прелез във врачанския квартал „Кулата". Пътническият влак е ударил товарния автомобил с прикачено ремарке, вследствие на което камионът е бил разполовен.

При сблъсъка са нанесени щети по железопътната инфраструктура, включително по контактната мрежа и мотрисата. Повреден е и лек автомобил, който е бил паркиран в близост до железопътната линия.

По случая се извършва проверка за изясняване на причините и обстоятелствата, довели до инцидента.

СНИМКА: Фейсбук/Hari Stefano

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