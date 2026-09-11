ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Австралийски шпионин объркал украинци с руснаци в ...

Времето София 29° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23542006 www.24chasa.bg

Оранжерии с над 850 растения марихуана откриха криминалисти край Златарица (Снимки)

Дима Максимова

[email protected]

1512
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: ОДМВР - Велико Търново

Собствениците на растенията са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР

Вчера в хода на специализирана полицейска операция е извършена проверка в имот в с. Равново, община Златарица, обитаван от 52-годишен мъж от Варна. В имота са установени, засадени в оранжерии 856 растения, с височина от 50 до 300 см от рода на конопа, които при полеви наркотест са реагирали на марихуана. 52-годишният мъж е установен в имота и задържан за срок до 24 часа, съобщи ОДМВР - Велико Търново.

Същата вечер в гориста местност в землището на с. Козаревец в момент на полагане на грижи за отглеждане на растения от рода на конопа служители на РУ – Г. Оряховица са осуетили бягство на двама мъже. Задържани са 28-годишен от с. Ресен и 41-годишен от с. Поликраище, двамата са отглеждали 9 растения от рода на конопа, които при полеви наркотест са реагирали на марихуана. По двата случая са започнати досъдебни производства под наблюдението на съответните районни прокуратури.

Снимка: ОДМВР - Велико Търново
Снимка: ОДМВР - Велико Търново
Снимка: ОДМВР - Велико Търново
Снимка: ОДМВР - Велико Търново
Снимка: ОДМВР - Велико Търново
Снимка: ОДМВР - Велико Търново
Снимка: ОДМВР - Велико Търново
Снимка: ОДМВР - Велико Търново
Снимка: ОДМВР - Велико Търново

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание