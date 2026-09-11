18-годишен шофьор, пиян и без книжка бяга от полицейска проверка. В нощта в четвъртък водач на лек автомобил „Фолксваген" не се е подчинил на подаден от автопатрулен екип знак за спиране за проверка в Сапарева баня. Продължил движението си в посока към с. Пиперево, но е спрян е в землището на селото, съобщиха от ОДМВР - Кюстендил.

18-годишният водач на автомобила се оказал неправоспособен и употребил алкохол. Тестът е отчел резултат 1.29 промила. Задържан е с полицейска заповед в ареста на РУ Дупница, бързо полицейско производство е образувано по случая, уведомен е дежурен прокурор.