Полицаи около всички училища в София за 15 септември

Полицаи около всички детски градини и училища в София ще следят за неправилно пресичане, шофьори, които не пропускат пешеходци, неправилен престой и паркиране около пешеходни пътеки, както и за всички останали нарушения на Закона за движението по пътищата. Това са част от мерките на Пътна полиция в София за първия учебен ден, обяви Иво Биков от СДВР.

Проверки около училищата, детските градини и площадки в цялата страна ще има от 17 до 21 септември. На 17 септември е и акцията „Ден без жертви на пътя". Тя е част от инициативите на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL, обяви заместник -началникът на отдел на „Пътна полиция" при ГДНП комисар Сергей Алексов.

Над 8000 предписания и уведомителни писма до стопаните на пътищата за необходимостта от подобряване на пътната инфраструктура около учебните заведения са издадени от началото на годината. „Още на по-ранен етап нашите екипи бяха ангажирани периодично да обхождат учебните заведения с цел да установят състоянието на инфраструктурата. Говорим за предпазни парапети, липсващо улично осветление, избледняла пешеходна пътека, закрит или липсващ пътен знак", обясни Биков.

Той призова родителите да дават личен пример на децата си. И се обърна към шофьорите да намаляват преди пешеходна пътека или училище. А децата помоли да не пресичат рязко, да не излизат на забранени места и винаги да се оглеждат внимателно, преди да пресекат. От полицията напомнят и за опасността от използването на телефони и слушалки по време на движение и пресичане.

От Охранителна полиция пък обясниха, че през цялата учебна година ще има обходи и присъствие в районите около училищата, особено в пиковите часове. Ще се провеждат и операции срещу престъпността спрямо деца, агресията в училищата и разпространението на наркотични вещества.