Австралийски шпионин объркал украинци с руснаци в базата до Габрово

В момента в „Алфа-Метал" се обучават украинци, включително хора с увреждания вследствие на войната, разказва собственикът

Австралийски разузнавач може да е объркал украинци с руснаци в тренировъчната база край Габрово, след като чул руска реч между хора, които се обучавали там. Това разказва в интервю за Faktor.bg собственикът на фирма „Алфа-Метал" Димитър Друмчев, след като британският The Telegraph публикува материал, според който ветерани от западни специални части обучават руски граждани в частни тренировъчни центрове в България и Сърбия.

За ситуацията Друмчев представя следното обяснение: "Преди време при нас дойде на обучение един австралиец. Представяше се за адвокат, който искал да тренира и да се обучава, но може да е бил и човек на техните служби. Тогава той се засече в базата с колеги от Украйна. Всичко това е документирано като информация по дати. Украинците бяха със статут на бежанци. Засякоха се с австралиеца, но са нямали пряка комуникация, но са дочули руска реч. Голяма част от украинците, които обучаваме, са рускоговорещи. Допускам, че от там са направили извода, че при нас има руснаци. По-късно имахме среща и разговори с още един австралиец. Той искаше да работи като обучител. Питаше и на какъв език става обучението. Отговорихме му, че основно на английски, немски, испански, но сложихме и руския език, защото при нас идват хора от бившите Съветски републики. Правили сме обучението на екипа, охраняващ президента на Казахстан, естествено че комуникацията с тези момчета става на руски. Вероятно и той е решил, че щом се говори на руски, значи тук са базирани руснаци. До тук е връзката ни с австралийските „източници".

„Алфа-Метал" е сред посочените компании в публикацията на британското издание. Друмчев категорично отрича в базата му да са се обучавали руснаци след 2020 г. и определя твърденията като неверни. Изданието се позовава на секретен разузнавателен документ на австралийските служби, предназначен за страните от разузнавателния алианс Five Eyes – Австралия, Канада, Нова Зеландия, Великобритания и САЩ. Според документа западни военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, включително военнослужещи на активна служба.

„Това не е вярно, от 2020 година при нас руснак не е стъпвал, това е обективната истина, която е проверима", заявява Друмчев.

По думите му фирмата е специализирана в подготовка на кадри за охрана и сигурност и преквалификация. Базата се намира на територията на старо летище на министерството на отбраната край село Междени, община Габрово. Там са изградени стрелбище, тренировъчни съоръжения и хотелска част.

Друмчев разказва, че журналистите от The Telegraph са се свързали с него около две седмици преди публикацията. От фирмата им предоставили информация и ги поканили да посетят базата, за да се запознаят на място с хората, които се обучават, както и с инструкторите.

В публикацията не Telegraph от фирмата коментирали, че никога не са наемали ветерани от спецсилите на Великобритания и няма никаква връзка с тях.

Центърът не е обучавал руски граждани след нахлуването в Украйна и никога не е наемал бивши членове на SAS, твърди неин говорител, определяйки твърденията като „неверни". От тренировъчния лагер отричат връзка и с руската "Алфа регион", като според тях объркването за потенциална такава идва от "сходните имена на независими юридически лица".

На въпрос на изданието за споменаването на партньорско споразумение на българската фирма с "Алфа Регион", говорителят потвърдил, че тренировъчният център има "исторически професионални контакти" с руската компания. Стартиран е и преглед на архивни маркетингови материали, за да се коригира остарялото съдържание, твърдят оттам.

„Документално можехме да им покажем какви хора идват при нас за обучение, как се приемат, какви са лицата, които ги обучават – всичко е светло и прозрачно", казва още Друмчев пред Faktor.bg.

Той отрича и твърдението, че „Алфа-Метал" има дъщерна фирма в Санкт Петербург, наречена „Легион Алфа". По думите му той познава организация с такова име, създадена от бивши антитерористи в региона, и е работил с тях до 2020 г., но никога не е имал дял или съдружие в тяхна компания.

В базата през годините са провеждани семинари с руснаци, украинци, американци, канадци и израелци, но според Друмчев след 2020 г. руснаци не са се обучавали там.

В момента в „Алфа-Метал" се обучават украинци, включително хора с увреждания вследствие на войната. Инструкторите също са украинци и работят на трудови договори.

„Съвсем не е изключено" отговаря той на въпрос дали зад обвиненията срещу фирмата стоят руски интереси.

Собственикът на фирмата признава, че в миналото е имал съдружие с руски гражданин, но в друга фирма „Алфа-Метал" ООД, която е спряла работа през 2014 г. „Но сега имам съдружник украинец", подчертава той.

В базата са обучавани хора от различни държави, включително САЩ, Аржентина, бившите съветски републики и европейски страни. Последните обучавани са били японци. Основно става дума за бивши военни, които се преквалифицират за работа в охранителни компании, включително в Ирак.

Друмчев е категоричен, че твърдението за безконтролно обучение на руснаци в България е несъстоятелно. По думите му при пристигането на чужденци има процедури, а службите разполагат с необходимата информация.

„България съвсем не е разграден двор. По-скоро мисля, че е някаква журналистическа игра, но ако се окаже политическа – просто не искам да влизам в нея", отговаря той на въпрос дали институциите трябва да реагират на британската публикация.